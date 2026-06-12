Com recursos do Governo do Estado, nova torre do Hospital Azambuja chega à 80% de execução em Brusque

Foto: Comunicação do Hospital Azambuja

As obras da nova torre do Hospital Azambuja, de Brusque, seguem em ritmo acelerado. Com recursos de aproximadamente R$ 30 milhões do Governo do Estado, os trabalhos de conclusão estão em aproximadamente 80%. Nesta semana, o secretário de Estado da Saúde, Diogo Demarchi visitou a obra.

“O Hospital está iniciando a segunda etapa da obra e caminhando para a finalização, com investimento liderado pelo governador Jorginho Mello, para que possamos expandir a capacidade do hospital Azambuja, que é um hospital parceiro, que vem empreendendo um ótimo trabalho para toda a região. Essa obra vai trazer mais leitos de UTI, mais salas cirúrgicas, uma capacidade de atendimento maior para o hospital, para que possamos acompanhar todas essas habilitações de especialidades que vem ocorrendo”, destaca o secretário Diogo Demarchi.

A nova torre terá mais de 7.000 metros quadrados e vai ampliar significativamente a capacidade de atendimento. Entre as novidades está um centro cirúrgico totalmente modernizado, com 12 salas cirúrgicas equipadas com tecnologia de ponta, oferecendo mais segurança, eficiência e conforto para pacientes e profissionais.

O anexo contará ainda com duas unidades de terapia intensiva, uma UTI Neonatal preparada para atender os recém-nascidos que necessitam de cuidados especializados e uma ampla UTI adulto com 20 leitos. Também terá uma nova ala de internação com 30 leitos em ambiente planejado para oferecer conforto, que contará com iluminação natural e vista para o Vale de Azambuja.

Foto: Reprodução/Secom SC

Atualmente, a obra alcançou 80% de execução. “Estamos concluindo a etapa das instalações de todos os sistemas, desde elétrica até os gases medicinais. E nos próximos dias iniciaremos a fase de acabamentos com serviço de pintura, instalação de pisos, forros, portas e outros revestimentos. Seguimos trabalhando para entregar uma estrutura moderna, acolhedora e preparada para cuidar ainda melhor da nossa comunidade”, ressalta o coordenador de projetos do Hospital, Argel Fagundes.

O primeiro pavimento, concluído em outubro de 2024, abriga a Unidade de Alta Complexidade em Oncologia (Unacon), para atender pacientes adultos e pediátricos. A unidade conta com consultórios, salas de infusão, farmácia e áreas de suporte multiprofissional, aguardando a habilitação do Ministério da Saúde para operação plena pelo Sistema Único de Saúde (SUS).