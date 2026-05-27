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Turismo de bem-estar ganha força entre viajantes

Destinos focados em autoconhecimento estão entre os mais procurados

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
27/05/2026 às 14h15
Turismo de bem-estar ganha força entre viajantes
Kaylee Garrett

Nos últimos anos, o turismo de bem-estar consolidou-se como uma das vertentes mais dinâmicas entre os viajantes. Dados do Ministério do Turismo indicam que para 15% dos turistas brasileiros a modalidade está entre os que mais despertam o interesse na escolha do próximo destino.

Impulsionado por mudanças no estilo de vida, busca por equilíbrio, conexão espiritual e mais consciência sobre saúde mental e física, esse segmento vem ganhando destaque ao aliar o autoconhecimento com passeios inesquecíveis.

Viagens por si só são aliadas à saúde. Afinal, ter um tempo de qualidade descansando, se divertindo, aprendendo algo novo ou em contato com o meio ambiente renova as energias e dá força para encarar a correria do cotidiano. "Entretanto, alguns roteiros propiciam melhores experiências para quem busca esse estilo de passeio: destinos que promovem maior conexão com a natureza, hotéis-fazenda para relaxamento, terapias holísticas e spas, além de retiros espirituais estão entre as opções", afirma Júnior Lins, diretor-executivo do Clube Bancorbrás.

O diretor explica que, dentre as principais vantagens da modalidade, está a possibilidade de integrar o passeio à cultura local. "São roteiros transformadores que atendem à crescente busca por desconexão, oferecendo jornadas de autoconhecimento que promovem o descanso integral da mente, do corpo e da alma", comenta Júnior.

Destinos para desconectar

Os onsens (banhos termais) e os retiros inspirados na filosofia wabi-sabi fazem do Japão um local procurado por visitantes que buscam bem-estar e tradição. Assim como a Indonésia, o Tibete e o Vaticano, que oferecem experiências para conexão espiritual e meditação para diferentes vertentes religiosas. "No Brasil, temos como principal destaque a natureza diversa: com praias paradisíacas no Nordeste para dias relaxantes; cidades dos interiores no Sul e no Sudeste para momentos culturais e gastronômicos que promovem a reconexão com a essência e a simplicidade; ou terapias naturais e trilhas introspectivas em meio à natureza no Centro-Oeste e no Norte. Sozinho ou acompanhado, os roteiros acompanham a jornada de reflexão e autoconhecimento", exemplifica Lins.

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