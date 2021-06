Legislativo aprova repasse financeiro ao hospital de Coronel Bicaco

Em sessão extraordinária, realizada na terça-feira (01/06), os vereadores aprovaram por unanimidade o Projeto de Lei nº 044/2021 que autoriza o Poder Executivo a repassar R$ 42.500,00 para a Associação Hospitalar Santo Antônio de Pádua (AHSAP), de Coronel Bicaco.

O montante será destinado para o custeio de despesas da AHSAP, sendo que, R$ 17.500,00 servirão para o pagamento dos serviços de plantões médicos referente ao período entre 26 de abril e 25 de maio deste ano. O restante (R$ 25.000,00) será utilizado no custeio mensal da instituição.

A transferência do valor acontecerá em parcela única.

