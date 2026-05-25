Temporal provoca danos em residências e estradas no interior de Barra do Guarita

O forte temporal registrado nas últimas horas causou diversos prejuízos no município de Barra do Guarita, atingindo residências, estradas e comunidades do interior. Conforme informações apuradas pelo departamento de jornalismo da Rádio Província, as localidades mais afetadas foram Jaboticaba, Remanso e Canhada Funda.

As autoridades municipais seguem percorrendo o interior do município para avaliar os danos e verificar a situação das demais comunidades atingidas pelo temporal.

De acordo com as informações levantadas, a Escola Municipal está sendo utilizada como ponto de distribuição de materiais emergenciais, entre eles lonas, destinadas ao atendimento de famílias afetadas e para a montagem de abrigos temporários até o amanhecer.

O trabalho de apoio aos moradores conta também com a atuação do Corpo de Bombeiros Voluntários, que auxilia nas ocorrências e no atendimento às famílias atingidas.

Em razão dos estragos causados pelo temporal, as aulas da rede pública municipal foram suspensas.

Além dos danos em residências, as estradas do município sofreram grandes avarias, dificultando o deslocamento em diversos trechos do interior. Também houve registro de grande quantidade de pedras atingindo várias comunidades durante a tempestade.



























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