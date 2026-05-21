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Tenente Portela apresenta ao MEC proposta para instalação de unidade do Instituto Federal

Demanda foi levada a representantes do Ministério da Educação durante agenda em Brasília e inclui a defesa

Por: Andre Eberhardt Fonte: Jornal Província com informações Assessoria de Comunicação | Prefeitura de Tenente Portela
21/05/2026 às 10h42
Tenente Portela apresenta ao MEC proposta para instalação de unidade do Instituto Federal
(Foto: Divulgação Ascom Tenente Portela)

O município de Tenente Portela apresentou ao Ministério da Educação (MEC), durante agenda realizada em Brasília, uma proposta para inclusão do município em futuros projetos de expansão da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica, com a possibilidade de implantação de uma unidade do Instituto Federal na região.

A pauta foi discutida inicialmente em reuniões com representantes do MEC e posteriormente apresentada ao ministro da Educação, Leonardo Barchini. A articulação ocorreu com apoio do deputado federal Alexandre Lindenmeyer.

Participaram da comitiva o prefeito Rosemar Antonio Sala, a secretária de Planejamento e Políticas Estruturantes, Salete Bettio Sala, o secretário de Administração e Comunicação Social, Paulo Farias, além de Marcos Marcon, representando o gabinete do deputado estadual Adão Pretto Filho.

Durante os encontros, foi destacada a posição regional de Tenente Portela e a abrangência de serviços prestados pelo município, além da presença da Terra Indígena Guarita, localizada entre Tenente Portela e Redentora, considerada a maior do Rio Grande do Sul, com aproximadamente 8 mil indígenas. A argumentação apresentada aponta a necessidade de fortalecimento de políticas educacionais voltadas à formação profissional, inclusão e desenvolvimento regional.

A proposta prevê a ampliação do acesso ao ensino técnico, profissional e superior público, atendendo estudantes e trabalhadores da região que atualmente precisam buscar formação em outros centros. O assunto segue em discussão e dependerá de análises e definições futuras por parte do Governo Federal e do Ministério da Educação.

 

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