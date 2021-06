Prefeitura de Três Passos e o Movimento Pró Ponte RS/SC reforçam pedido para construção da ponte interestadual

O Prefeito Municipal Arlei Luis Tomazoni, juntamente com o Secretário de Meio Ambiente e Planejamento, Nader Ali Umar, o Secretário de Educação e Cultura, Luis Gustavo Graffitti (Guti) e o Assessor de Acompanhamento e Execução da Secretaria de Obras e Viação, Claudemir Elisio Senker, acompanharam uma audiência em Porto Alegre, sobre o Movimento Pró-ponte RS/SC.

Estiveram presentes a Deputada Estadual Zilá Breitenbach, o Chefe da Casa Civil, Artur Lemos, acompanhando o Coordenador do Movimento Pró-ponte RS/SC, prefeito de Barra do Guarita, Rodrigo Locatelli Tisott, e o secretário adjunto do município, João Paulo da Luz.

A comitiva reforçou o pedido de federalização da rodovia BR 163 e construção de ponte sobre o Rio Uruguai entre os estados de Santa Catarina e Rio Grande do Sul. A BR 163 foi projetada e construída a partir do ano de 1976, para ligar o Sul ao Centro Oeste, até o Norte do país, e possui 3.579 km em sua extensão total, de Tenente Portela/RS a Santarém/PA. Faltou apenas a construção da ponte no Rio Uruguai, entre Barra do Guarita/RS e Itapiranga/SC, para ligar os estados e concluir a rodovia.

Atualmente a travessia do Rio Uruguai, no trecho citado, é realizada por balsa com rebocador e lanchas, o que torna a mobilidade demorada, onerosa, além de ser perigosa. Desde 2018 os municípios da Amuceleiro (Associação de Municípios da Região Celeiro), batalham pela ponte, quando foi criado este importante Movimento que hoje conta com mais o apoio da AMEOSC, AMUFRON, FACISC, FEDERASUL, FAMURS, ASSEMIT e CACIS, outras Associações Comerciais, União Popular, além de deputados e senadores.

O prefeito Arlei reforçou ao chefe da Casa Civil que o movimento já realizou mais de 50 atos, encaminhou inúmeros ofícios e realizou diversas reuniões, com autoridades estaduais e federais, que entenderam a necessidade da construção da ponte para alavancar o desenvolvimento daquela região do RS.

