Barra do Guarita é contemplado com Unidade Odontológica Móvel

Consultório itinerante facilitará o acesso aos serviços dentários para quem reside no interior ou em áreas mais afastadas (Foto: Divulgação | ASCOM Barra do Guarita)

Através do Novo PAC Saúde do Governo Federal, o Município recebeu uma Unidade Odontológica Móvel do Brasil Sorridente. O consultório itinerante facilitará o acesso aos serviços dentários para quem reside no interior ou em áreas mais afastadas, além de possibilitar ações educativas e atendimentos nos estabelecimentos de ensino.

O Brasil Sorridente é um programa de assistência odontológica, criado em 2004, que apresenta diretrizes nacionais de saúde bucal – integradas à Política Nacional de Saúde Bucal. A iniciativa visa combater a dificuldade de acesso a serviços de saúde bucal, ofertando ações de promoção e reabilitação, evitando assim diagnósticos tardios e oferecendo cuidado adequado em saúde.

Nesta etapa, o Ministério da Saúde entregou unidades odontológicas móveis a 13 prefeituras do Rio Grande do Sul.

■ Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp.