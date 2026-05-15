Sexta, 15 de Maio de 2026
9°C 22°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

HSA abrirá leitos pediátricos no âmbito do Programa Inverno Gaúcho com Saúde

Estado anunciou os primeiros 45 hospitais habilitados para o atendimento de SRAG

Por: Editoria Local Fonte: Redação | Sistema Província de Comunicação
15/05/2026 às 21h02
HSA abrirá leitos pediátricos no âmbito do Programa Inverno Gaúcho com Saúde
Hospital Santo Antônio de Tenente Portela abrirá três leitos de Suporte Ventilatório Pulmonar (Foto: Diones Roberto Becker)

O Governo do Estado anunciou os primeiros 45 hospitais habilitados para o atendimento pediátrico de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) no âmbito do Programa Inverno Gaúcho com Saúde 2026. A ampliação da rede hospitalar visa enfrentar o aumento dos casos respiratórios durante os meses de temperaturas mais baixas no Rio Grande do Sul. Outono e inverno são as estações com maior risco de agravamento dos quadros clínicos em crianças.

O Hospital Santo Antônio (HSA), de Tenente Portela, abrirá três leitos de Suporte Ventilatório Pulmonar (SVP). A Secretaria Estadual de Saúde (SES) informou que o serviço funcionará por 90 dias e o valor de referência do HSA é de R$ 170.100,00. A relação das instituições hospitalares selecionadas na primeira etapa e os respectivos montantes financeiros foi publicada no Diário Oficial do Estado (DOE), na sexta-feira (8/5).

— Com a definição dos primeiros hospitais habilitados e a integração de ações como a telemedicina pediátrica, o Programa Inverno Gaúcho com Saúde está estruturando uma resposta articulada e descentralizada para proteger a saúde das crianças gaúchas durante o período mais crítico do ano para as doenças respiratórias — disse a titular da SES, Lisiane Fagundes.

Na primeira etapa, ocorrerá a abertura de 106 leitos entre UTI pediátrica e de suporte ventilatório pulmonar. O investimento alcançará R$ 15,6 milhões, destinados ao custeio dos serviços pelo prazo de 90 dias. Os valores para as instituições escolhidas serão repassados em parcelas mensais, condicionados à efetiva disponibilização dos leitos no sistema de regulação.

O Programa Inverno Gaúcho com Saúde prevê a disposição de 604 leitos, sendo 158 SRAG pediátricos e 446 SRAG adultos. O Governo do Estado ainda pleiteará no Ministério da Saúde, a habilitação de 1.277 leitos – cuja autorização está condicionada à avaliação técnica e à disponibilidade orçamentária.

 

■ Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Consultório itinerante facilitará o acesso aos serviços dentários para quem reside no interior ou em áreas mais afastadas (Foto: Divulgação | ASCOM Barra do Guarita)
Brasil Sorridente Há 41 minutos

Barra do Guarita é contemplado com Unidade Odontológica Móvel

Ministério da Saúde entregou veículos a 13 prefeituras do Rio Grande do Sul

 Seminário proporcionou momentos de formação, troca de experiências e fortalecimento das ações de educação fiscal (Foto: Divulgação | ASCOM Derrubadas)
2ª edição Há 2 horas

Derrubadas realizou Seminário Regional de Educação Fiscal e NFG

Evento reuniu 170 participantes vindos de aproximadamente 40 municípios

 (Foto: Divulgação)
Comunidade Há 2 horas

Bombeiros Voluntários elegem nova diretoria na noite desta sexta-feira

Assembleia realizada nesta sexta-feira dia 15, definiu os novos representantes da entidade e do Conselho Fiscal.

 Imagem Ilustrativa Gerada por IA
Tenente Portela Há 6 horas

28% da população de Tenente Portela é atendida pelo Bolsa Família

Município possui cerca de 3 mil trabalhadores com carteira assinada, número equivalente a 20,2% dos habitantes

 (Foto: Ascom / Prefeitura de Tenente Portela)
Mobilidade Urbana Há 11 horas

Prefeitura apresenta projeto de asfaltamento para moradores do Bairro Isabel, em Tenente Portela

Obra prevê melhorias no acesso à escola infantil e integra programa de infraestrutura em diversos pontos da cidade.

Tenente Portela, RS
17°
Tempo nublado
Mín. Máx. 22°
17° Sensação
1.05 km/h Vento
86% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
07h08 Nascer do sol
17h54 Pôr do sol
Sábado
23° 11°
Domingo
18° 15°
Segunda
15° 11°
Terça
16°
Quarta
15°
Últimas notícias
Tecnologia Há 7 minutos

AI/R Compass UOL avança na aplicação de inteligência artificial em DevOps e conquista reconhecimento da Amazon Web Services
Economia Há 7 minutos

Ministério lança simulador de renegociações do Novo Desenrola
Política Há 7 minutos

José Dirceu é diagnosticado com linfoma e inicia tratamento em SP
Justiça Há 7 minutos

Cão Orelha: Justiça arquiva caso a pedido do Ministério Público
Brasil Sorridente Há 40 minutos

Barra do Guarita é contemplado com Unidade Odontológica Móvel

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Não atire, Vermelho... Sou eu!
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,07 +0,00%
Euro
R$ 5,89 +0,00%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 425,278,41 +0,06%
Ibovespa
177,283,83 pts -0.61%
Mega-Sena
Concurso 3008 (14/05/26)
11
12
14
20
42
44
Ver detalhes
Quina
Concurso 7025 (14/05/26)
14
27
29
50
57
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3685 (14/05/26)
01
02
04
08
10
11
14
15
17
19
20
21
23
24
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2923 (13/05/26)
02
05
06
10
11
14
18
31
33
47
48
61
63
68
77
79
82
88
93
95
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2956 (13/05/26)
12
17
19
29
45
48
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias