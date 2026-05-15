HSA abrirá leitos pediátricos no âmbito do Programa Inverno Gaúcho com Saúde

O Governo do Estado anunciou os primeiros 45 hospitais habilitados para o atendimento pediátrico de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) no âmbito do Programa Inverno Gaúcho com Saúde 2026. A ampliação da rede hospitalar visa enfrentar o aumento dos casos respiratórios durante os meses de temperaturas mais baixas no Rio Grande do Sul. Outono e inverno são as estações com maior risco de agravamento dos quadros clínicos em crianças.

O Hospital Santo Antônio (HSA), de Tenente Portela, abrirá três leitos de Suporte Ventilatório Pulmonar (SVP). A Secretaria Estadual de Saúde (SES) informou que o serviço funcionará por 90 dias e o valor de referência do HSA é de R$ 170.100,00. A relação das instituições hospitalares selecionadas na primeira etapa e os respectivos montantes financeiros foi publicada no Diário Oficial do Estado (DOE), na sexta-feira (8/5).

— Com a definição dos primeiros hospitais habilitados e a integração de ações como a telemedicina pediátrica, o Programa Inverno Gaúcho com Saúde está estruturando uma resposta articulada e descentralizada para proteger a saúde das crianças gaúchas durante o período mais crítico do ano para as doenças respiratórias — disse a titular da SES, Lisiane Fagundes.

Na primeira etapa, ocorrerá a abertura de 106 leitos entre UTI pediátrica e de suporte ventilatório pulmonar. O investimento alcançará R$ 15,6 milhões, destinados ao custeio dos serviços pelo prazo de 90 dias. Os valores para as instituições escolhidas serão repassados em parcelas mensais, condicionados à efetiva disponibilização dos leitos no sistema de regulação.

O Programa Inverno Gaúcho com Saúde prevê a disposição de 604 leitos, sendo 158 SRAG pediátricos e 446 SRAG adultos. O Governo do Estado ainda pleiteará no Ministério da Saúde, a habilitação de 1.277 leitos – cuja autorização está condicionada à avaliação técnica e à disponibilidade orçamentária.

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