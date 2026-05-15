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Derrubadas realizou Seminário Regional de Educação Fiscal e NFG

Evento reuniu 170 participantes vindos de aproximadamente 40 municípios

Por: Editoria Local Fonte: ASCOM Derrubadas
15/05/2026 às 20h09 Atualizada em 15/05/2026 às 20h13
Derrubadas realizou Seminário Regional de Educação Fiscal e NFG
Seminário proporcionou momentos de formação, troca de experiências e fortalecimento das ações de educação fiscal (Foto: Divulgação | ASCOM Derrubadas)

O 2º Seminário Regional de Educação Fiscal e Nota Fiscal Gaúcha (NFG) - Disseminando Saberes ocorreu na terça-feira (12/5), reunindo 170 participantes vindos de aproximadamente 40 municípios.

Promovido pela Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto, o evento proporcionou momentos de formação, troca de experiências e fortalecimento das ações de educação fiscal desenvolvidas nos municípios. Também integraram a comissão organizadora, a Secretaria Municipal da Fazenda e o Grupo Municipal de Educação Fiscal.

A programação contou com apresentações culturais, palestras e relatos de boas práticas. O aluno João Arthur Rigo Janke, da Escola Municipal Salto Grande, acompanhado do professor Júnior Marques, emocionou o público com a canção “Peça a Nota”, desenvolvida a partir de um trabalho pedagógico sobre educação fiscal.

Entre os destaques da programação, esteve a palestra da Auditora Fiscal da Receita Estadual e chefe da Seção do Programa de Integração Tributária (PIT), Ana Carolina Bernardini de Melo, que abordou o tema “As mudanças do PIT para o 2º semestre de 2026 e suas perspectivas com a reforma tributária”. Ela trouxe importantes esclarecimentos sobre as atualizações do programa e seus impactos para os municípios.

O seminário também contou com a palestra da técnica Tributária da Receita Estadual, Giane Maria Zago, com o tópico “Educação Fiscal e prática pedagógica: estratégias e impactos na sociedade”, promovendo reflexões sobre o papel da educação na formação de cidadãos conscientes, participativos e comprometidos com a sociedade.

No encerramento, o Disseminador de Educação Fiscal, Paulo Sanches, conduziu a palestra sobre o programa Nota Fiscal Gaúcha. Ele destacou a relevância do CPF na nota, a participação cidadã e o fortalecimento das políticas públicas por meio da educação fiscal.

Outro momento importante do evento, foi a apresentação da boa prática de Taquaruçu do Sul, conduzida pela professora Niquéle Caratti, com o tema “Educação Fiscal: Valores dos Produtos e Entendimento dos Tributos”, compartilhando experiências pedagógicas desenvolvidas no Município.

 

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