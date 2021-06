Confira quantas doses os municípios da Região Celeiro vão receber da remessa de vacinas contra covid-19

As duas remessas recebidas nesta semana pelo Rio Grande do Sul, que somam 395.110 vacinas contra o coronavírus, começarão a ser distribuídas pelo governo do Estado às 18 coordenadorias regionais de saúde (CRS) na manhã de sexta-feira (4). São 38.610 doses do imunizante da Pfizer, que chegaram ao RS na tarde desta quinta-feira (3), e 356.500 ampolas de AstraZeneca, que foram recebidas na quarta-feira (2).

Segundo determinou o governo do Estado, esse lote será utilizado para imunizar trabalhadores da educação, para completar a vacinação de trabalhadores portuários e de indivíduos com comorbidades, além de para avançar na imunização de pessoas com deficiências permanentes. Ao contrário do que havia sido informado na quarta pela Secretaria Estadual da Saúde (SES), o governo do Estado ainda avalia se irá liberar a imunização de hipertensos leves no grupo das comorbidades.

Na manhã de sexta-feira, aeronaves das forças de segurança farão a entrega das vacinas às coordenadorias de saúde mais distantes da Capital. Um helicóptero da Polícia Civil sairá às 10h, com destino a Santa Maria, com as cargas da 4ª CRS (Santa Maria) e da 10ª CRS (Alegrete). No mesmo horário, decola um avião da Brigada Militar, que deve pousar em Erechim, onde entrega a as doses pertencentes à 11ª CRS (Erechim), em Palmeira das Missões, onde deixará as cargas da 2ª CRS (Frederico Westphalen) e da 15ª CRS (Palmeira das Missões), e em Santo Ângelo, onde serão entregues as ampolas da 9ª CRS (Cruz Alta), 12ª CRS (Santo Ângelo), 14ª CRS (Santa Rosa) e 17ª CRS (Ijuí). As vacinas da 3ª CRS (Pelotas), 5ª CRS (Caxias do Sul), 6ª CRS (Passo Fundo) e 7ª CRS (Bagé) serão transportadas por terra, em veículos do Centro Estadual de Vigilância em Saúde (Cevs).

*DOSES POR MUNICÍPIO:

CRISSIUMAL: Doses de Oxford/Astrazeneca: 400

Doses de Pfizer: 36

TIRADENTES DO SUL: Doses de Oxford/Astrazeneca: 235 eDoses de Pfizer: 12

TENENTE PORTELA: Doses de Oxford/Astrazeneca: 330 eDoses de Pfizer: 42

TRÊS PASSOS: Doses de Oxford/Astrazeneca: 745 eDoses de Pfizer: 66

CAMPO NOVO:Doses de Oxford/Astrazeneca: 125 eDoses de Pfizer: 12

BARRA DO GUARITA:Doses de Oxford/Astrazeneca: 85 eDoses de Pfizer: 12

DERRUBADAS: Doses de Oxford/Astrazeneca: 95 eDoses de Pfizer: 12

SEDE NOVA: Doses de Oxford/Astrazeneca: 60 eDoses de Pfizer: 12

BRAGA:Doses de Oxford/Astrazeneca: 125 eDoses de Pfizer: 12

REDENTORA: Doses de Oxford/Astrazeneca: 375 eDoses de Pfizer: 42

CORONEL BICACO: Doses de Oxford/Astrazeneca: 180 e Doses de Pfizer: 18

MIRAGUAÍ: Doses de Oxford/Astrazeneca: 135 eDoses de Pfizer: 18

SANTO AUGUSTO:Doses de Oxford/Astrazeneca: 390 eDoses de Pfizer: 36

