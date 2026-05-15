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Santa Catarina estreia na feira Avistar em busca de consolidar o estado como destino de observação de aves

Com mais de 640 espécies registradas, o Estado participa pela primeira vez da maior feira do segmento na América Latina para atrair o público quali...

Por: Radar Nacional Fonte: Secom SC
15/05/2026 às 14h30
Santa Catarina estreia na feira Avistar em busca de consolidar o estado como destino de observação de aves
Foto: Reprodução/Secom SC

Com mais de 640 espécies registradas, o Estado participa pela primeira vez da maior feira do segmento na América Latina para atrair o público qualificado do birdwatching – Foto: Divulgação / Setur

A Secretaria de Estado do Turismo de Santa Catarina (Setur) marca um passo histórico na diversificação de seus nichos turísticos ao participar, pela primeira vez, da Avistar, em São Paulo nos dias 16 a 18 de maio. O evento, que chega à sua 20ª edição como o maior e mais importante encontro de observação de pássaros do Brasil, serve como vitrine estratégica para apresentar o potencial catarinense a um mercado em expansão.

Santa Catarina é um verdadeiro santuário para os observadores de aves (birdwatchers). Com mais de 640 espécies catalogadas em seu território, o estado abriga uma biodiversidade privilegiada que une a Mata Atlântica, as matas de Araucárias e a zona costeira. Municípios catarinenses já figuram entre as principais buscas globais para a prática, oferecendo desde aves raras de altitude até espécies endêmicas que só podem ser encontradas na região.

O turismo de observação de aves é reconhecido por atrair, majoritariamente, turistas internacionais e um público nacional de alto poder aquisitivo. É um perfil de visitante qualificado, que preza pela sustentabilidade, possui longa permanência nos destinos e valoriza as belezas naturais preservadas, gerando um impacto econômico positivo diretamente nas comunidades locais.

Para a secretária de Estado do Turismo, Catiane Seif, a presença na Avistar reflete a nova diretriz de gestão focada em segmentos de alto valor agregado. “Nossa participação inédita é um movimento estratégico para posicionar Santa Catarina na rota do turismo de experiência. O Governo do Estado está investindo fortemente no apoio aos pequenos municípios, pois entendemos que uma das forças do nosso turismo está na autenticidade dessas localidades. Valorizar nichos como obirdwatchingé dar visibilidade ao interior do nosso estado, promovendo o desenvolvimento econômico de forma sustentável e descentralizada. Além de impulsionar demais setores como hotelaria, gastronomia e etc”

A estratégia da Setur durante o evento foca na promoção de roteiros que integram a observação de aves com a infraestrutura de pousadas rurais e o turismo ecológico.

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