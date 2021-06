Total de pessoas que desistiram de procurar emprego cresce 60% no primeiro trimestre no RS

Cerca de um ano após o coronavírus desembarcar no país, o número de desalentados no Rio Grande do Sul registrou recorde no primeiro trimestre deste ano. De janeiro a março, cresceu em 60,56% o contingente de pessoas que gostariam de trabalhar, mas desistiram de procurar emprego por falta de esperança de encontrar vagas, na comparação com o mesmo período de 2020.

No primeiro trimestre de 2021, 114 mil pessoas estavam nessa condição no Estado, 43 mil a mais do que nos três primeiros meses de 2020, segundo dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (PNADC), do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

A PNADC também mostrou que o Estado registrou 526 mil pessoas desocupadas no primeiro trimestre de 2021, crescimento de 4,36% em relação ao mesmo período do ano passado. Já o total de ocupados ficou em 5,19 milhões — recuo de 6,9%.

Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular? Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp.