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Mega-Sena acumula novamente e prêmio principal vai para R$ 65 milhões

Números sorteados são: 11 - 12 - 14 - 20 - 42 - 44

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
15/05/2026 às 00h12
Mega-Sena acumula novamente e prêmio principal vai para R$ 65 milhões
© Marcello Casal Jr./Agência Brasil

Nenhum apostador acertou as seis dezenas do concurso 3.008 da Mega-Sena, realizado nesta quinta-feira (14). O prêmio acumulou e está estimado em R$ 65 milhões para o próximo sorteio.

Os números sorteados são: 11 - 12 - 14 - 20 - 42 - 44

  • 50 apostas acertaram cinco dezenas e irão receber R$ 43.872,17 cada
  • 3.762 apostas acertaram quatro dezenas e irão receber R$ 961,14 cada

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Apostas

Para o próximo concurso, as apostas podem ser feitas até as 20h (horário de Brasília) de sábado (16), em qualquer lotérica do país ou pela internet , no site ou aplicativo da Caixa.

A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 6.

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