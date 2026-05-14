CTG Sentinela da Fronteira de Tenente Portela conquista 7º lugar estadual em programa tradicionalista escolar

O CTG Sentinela da Fronteira, de Tenente Portela, conquistou o 7º lugar em nível estadual no Programa CTG na Escola, além de alcançar a 1ª colocação dentro da 20ª Região Tradicionalista. O projeto conta com o apoio e parceria da APAE de Tenente Portela, Prefeitura Municipal e Escola General Osório.

A conquista foi comemorada pela entidade e pela comunidade local, destacando o trabalho desenvolvido em prol da preservação da cultura gaúcha, da tradição e da formação das novas gerações.

De acordo com o patrão do CTG, Fabiano Freese, o resultado representa um esforço coletivo realizado com dedicação, parceria e valorização da cultura tradicionalista.

Segundo ele, a iniciativa também oportuniza a vivência do tradicionalismo e da cultura gaúcha fora do ambiente do CTG, ampliando a participação da comunidade escolar nas atividades culturais e educativas.







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