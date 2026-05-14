Quinta, 14 de Maio de 2026
7°C 20°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

CTG Sentinela da Fronteira de Tenente Portela conquista 7º lugar estadual em programa tradicionalista escolar

Projeto desenvolvido em parceria com entidades e escola de Tenente Portela garantiu o 1º lugar na 20ª Região Tradicionalista e destacou o trabalho de preservação da cultura gaúcha junto às novas gerações.

Por: Andre Eberhardt Fonte: Jornal Província
14/05/2026 às 18h25
CTG Sentinela da Fronteira de Tenente Portela conquista 7º lugar estadual em programa tradicionalista escolar
(Foto: Divulgação)

O CTG Sentinela da Fronteira, de Tenente Portela, conquistou o 7º lugar em nível estadual no Programa CTG na Escola, além de alcançar a 1ª colocação dentro da 20ª Região Tradicionalista. O projeto conta com o apoio e parceria da APAE de Tenente Portela, Prefeitura Municipal e Escola General Osório.

A conquista foi comemorada pela entidade e pela comunidade local, destacando o trabalho desenvolvido em prol da preservação da cultura gaúcha, da tradição e da formação das novas gerações.

De acordo com o patrão do CTG, Fabiano Freese, o resultado representa um esforço coletivo realizado com dedicação, parceria e valorização da cultura tradicionalista.

Segundo ele, a iniciativa também oportuniza a vivência do tradicionalismo e da cultura gaúcha fora do ambiente do CTG, ampliando a participação da comunidade escolar nas atividades culturais e educativas.



■ Notícias no WhatsApp:
Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp

 

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
(Foto: Ascom / Prefeitura de Derrubadas)
Ação Inclusiva Há 5 horas

Oficinas do CRAS fortalecem inclusão e estimulam desenvolvimento de PCDs em Derrubadas

Atividades foram organizadas em grupos e buscaram incentivar criatividade, integração e autonomia dos participantes.

 (Foto: Alina Souza)
Clima Há 2 dias

RS tem 25 cidades com mínimas negativas nesta terça

Esta terça é o oitavo dia de 2026 com temperaturas mínimas negativas no Estado, o quinto somente no mês de maio

 (Foto: Divulgação Daer)
Obras Há 2 dias

Obras na ERS-305 avançam no Noroeste do RS

Rodovia que liga Horizontina, Crissiumal e Três Passos tem trechos já concluídos e outros em execução

 Foto: Divulgação
Programa “Meu Lar” Há 3 dias

Novo programa habitacional de Três Passos prevê auxílio para 30 contratos em 2026

Programa “Meu Lar” vai destinar auxílio habitacional para 30 famílias em Três Passos e busca ampliar o acesso à casa própria no município.

 (Foto: Divulgação)
Audiência Pública Há 3 dias

Audiência pública debate crise no abastecimento de água em Tenente Portela

Moradores, lideranças e entidades cobram melhorias no serviço, denunciam altos custos e criam comissão para encaminhar reivindicações aos órgãos competentes

Tenente Portela, RS
17°
Tempo nublado
Mín. Máx. 20°
17° Sensação
0.9 km/h Vento
67% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
07h07 Nascer do sol
17h55 Pôr do sol
Sexta
21°
Sábado
22°
Domingo
19° 14°
Segunda
15° 11°
Terça
16°
Últimas notícias
Tecnologia Há 21 minutos

RH amplia participação na gestão de indicadores climáticos
Economia Há 21 minutos

Desemprego mais longo cai 21,7% e é o menor já registrado pelo IBGE
Câmara Há 21 minutos

Correção do piso do magistério nasceu de consenso, afirmam participantes de audiência pública
Câmara Há 21 minutos

Comissão aprova regras para tornar cidades brasileiras mais resistentes a desastres
Tecnologia Há 56 minutos

ABB adquire fabricante italiana de transformadores

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Não atire, Vermelho... Sou eu!
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 4,98 -0,51%
Euro
R$ 5,81 -0,90%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 429,187,41 +2,34%
Ibovespa
178,365,86 pts 0.72%
Mega-Sena
Concurso 3007 (12/05/26)
17
19
27
32
38
44
Ver detalhes
Quina
Concurso 7024 (13/05/26)
02
38
43
48
74
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3684 (13/05/26)
01
03
05
06
09
10
11
12
13
17
18
19
20
21
23
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2923 (13/05/26)
02
05
06
10
11
14
18
31
33
47
48
61
63
68
77
79
82
88
93
95
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2956 (13/05/26)
12
17
19
29
45
48
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias