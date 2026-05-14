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Região Noroeste tem ganhadores que ainda não retiraram prêmios da Nota Fiscal Gaúcha

Participantes contemplados no sorteio de janeiro devem solicitar resgate até a próxima segunda-feira.

Por: Marcelino Antunes Fonte: Governo do RS
14/05/2026 às 14h33
Região Noroeste tem ganhadores que ainda não retiraram prêmios da Nota Fiscal Gaúcha
(Foto: Divulgação / Governo do RS)

Os ganhadores do sorteio número 160 do programa Nota Fiscal Gaúcha têm até a próxima segunda-feira (18) para solicitar o resgate dos valores distribuídos na edição realizada em janeiro de 2026. Ao todo, ainda existem R$ 19 mil disponíveis para retirada.

Depois do encerramento do prazo, os valores não poderão mais ser reclamados pelos contemplados e retornarão ao caixa do programa, sendo reutilizados em futuras premiações. Nesta edição, o sorteio distribuiu R$ 200 mil em prêmios, incluindo o valor principal de R$ 50 mil, que já foi retirado pelo vencedor.

Conforme divulgado pelo programa, 15 pessoas seguem com premiações pendentes. Entre os valores disponíveis, há um prêmio de R$ 5 mil e outros de R$ 1 mil. Os contemplados residem em municípios das regiões Metropolitana, Vale do Sinos, Litoral Norte, Serra, Norte, Noroeste e Fronteira Oeste do Estado.

Os participantes cadastrados podem verificar se foram sorteados acessando o portal ou aplicativo oficial do Nota Fiscal Gaúcha. Após realizar login utilizando a conta gov.br, basta entrar na área “Meus prêmios” para consultar os valores disponíveis.

O pagamento pode ser transferido para conta do Banrisul ou por meio de Pix em outras instituições financeiras, desde que a chave cadastrada seja o CPF do participante.

 

 

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