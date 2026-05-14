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Família acusa falha médica após morte de adolescente em Santo Ângelo

Jovem de 17 anos recebeu diagnóstico de ansiedade, mas exame posterior apontou Influenza A e pneumonia.

Por: Marcelino Antunes Fonte: Portal Grupo Missões
14/05/2026 às 14h03 Atualizada em 14/05/2026 às 14h08
Família acusa falha médica após morte de adolescente em Santo Ângelo
(Foto: Reprodução / Portal Grupo Missões)

A morte da adolescente Maria Eduarda da Silva Vieira, de 17 anos, gerou forte repercussão em Santo Ângelo. Familiares da jovem afirmam que houve negligência no atendimento prestado pela Unidade de Pronto Atendimento (UPA), após a estudante receber alta médica com diagnóstico de crise de ansiedade, quando na realidade enfrentava um quadro grave de Influenza A e pneumonia.

Segundo relatos do tio da adolescente, a família procurou auxílio médico mais de uma vez em poucas horas. Na tarde de terça-feira (12), Maria Eduarda foi levada pela mãe até a unidade de saúde após apresentar mal-estar. Depois de passar por avaliação, ela acabou sendo liberada durante a madrugada de quarta-feira, com a orientação de que estaria sofrendo uma crise de ansiedade.

Poucas horas após retornar para casa, o estado de saúde da jovem piorou rapidamente. Conforme a família, ela passou a sentir dores intensas e episódios de vômito, sendo necessário retornar à UPA. Diante da gravidade da situação, a mãe realizou o trajeto do bairro Santa Clara até a unidade de saúde a pé.

No segundo atendimento, a equipe médica identificou sinais mais graves e solicitou exames de imagem. Em seguida, Maria Eduarda foi encaminhada ao Hospital Regional das Missões, porém o quadro clínico já era considerado irreversível. A adolescente morreu pouco depois de chegar ao hospital, nos braços do pai. O laudo confirmou que a causa da morte foi decorrente de complicações provocadas por Influenza A e pneumonia.

Maria Eduarda estudava no Instituto Estadual de Educação Odão Felippe Pippi. A instituição divulgou uma nota lamentando a morte precoce da aluna e prestando solidariedade aos familiares, colegas e amigos.

O sepultamento ocorreu na manhã desta quinta-feira, marcado por forte emoção, indignação e pedidos de justiça por parte de moradores do bairro Santa Clara.

A reportagem do Grupo Missões informou que buscou contato com o secretário municipal de Saúde, Flávio Christensen, para obter um posicionamento sobre o caso, mas até o momento não houve retorno.

 

 

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