Mega-Sena pode pagar R$ 60 milhões hoje quinta-feira

O concurso 3.008 da Mega-Sena pode pagar R$ 60 milhões nesta quinta-feira (14), segundo a Caixa Econômica Federal. O sorteio ocorre às 21h, em São Paulo.
As apostas podem ser feitas até as 20h nas agências lotéricas ou pela internet. O bilhete mínimo, com seis números, custa R$ 6.
O último concurso da Mega-Sena, realizado na noite de terça-feira (12), não teve ganhador. Os números sorteados foram: 17, 19, 27, 32, 38 e 44.
Se um apostador faturar o prêmio principal sozinho e aplicar o dinheiro na poupança, receberá cerca de R$ 400 mil em rendimentos no primeiro mês.