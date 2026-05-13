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Tecnologia no combate à dengue amplia eficiência de ações

Com queda de 75% nos casos em 2026, uso de drones, inteligência artificial e análise de dados fortalece prevenção, reduz tempo de resposta e transf...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
13/05/2026 às 19h25
Tecnologia no combate à dengue amplia eficiência de ações
Techdengue

A queda de 75% nos casos de dengue registrada no Brasil em 2026 representa um avanço importante no enfrentamento da doença. De acordo com dados do Ministério da Saúde, de janeiro a 11 de abril foram registrados 227,5 mil casos prováveis da doença, frente a 916,4 mil no mesmo intervalo de 2025. A tendência de redução ocorre após o pico registrado em 2024, quando o país somou 6,6 milhões de casos.

Mesmo com a redução nos números em relação ao mesmo período de 2025, o cenário ainda exige atenção permanente. Especialistas alertam que a circulação do vírus continua sendo um desafio para a saúde pública, especialmente diante de fatores como mudanças climáticas, urbanização acelerada e dificuldade de controle dos focos do mosquito em grandes centros urbanos.

Nesse contexto, a implementação de tecnologias voltadas ao monitoramento e prevenção tem contribuído diretamente para ampliar a eficiência das ações de combate à dengue. Soluções como o Techdengue vêm mudando a lógica tradicional do enfrentamento da doença ao permitir uma atuação mais estratégica, preventiva e orientada por dados.

O programa utiliza drones, inteligência artificial e ferramentas de geoprocessamento para identificar áreas de risco e possíveis criadouros do mosquito Aedes aegypti, inclusive em locais de difícil acesso. Com isso, as equipes conseguem agir antes que os focos se transformem em surtos, reduzindo o tempo de resposta e aumentando a efetividade das ações em campo.

Segundo Cláudio Ribeiro, idealizador do Techdengue, o uso da tecnologia permite que os municípios deixem de atuar apenas de forma reativa. "Quando utilizamos inteligência artificial e análise de dados, conseguimos antecipar cenários e direcionar os recursos de maneira mais eficiente. Isso impacta diretamente nos resultados das ações de controle", afirma.

A tecnologia também contribui para otimizar recursos públicos. O mapeamento aéreo reduz a necessidade de inspeções manuais extensas, amplia a cobertura territorial das equipes e direciona o tratamento apenas para áreas identificadas como prioritárias. Além disso, o programa utiliza larvicida orgânico e biodegradável nos pontos mapeados, associando inovação tecnológica e sustentabilidade ambiental.

Atualmente presente em cerca de 630 municípios brasileiros e com alcance estimado de 13 milhões de pessoas, o Techdengue já mapeou aproximadamente 500 hectares com apoio de tecnologia aérea. Para especialistas, iniciativas desse tipo reforçam a importância da integração entre poder público, vigilância epidemiológica e inovação como estratégia permanente no controle das arboviroses.

Mesmo em um cenário de queda nos casos, a avaliação é que o combate à dengue precisa ser contínuo. "A tendência é que ferramentas tecnológicas ganhem cada vez mais espaço nas políticas públicas de saúde, tornando as ações mais precisas, rápidas e eficientes no monitoramento e prevenção da doença", ressalta Ribeiro.

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