Livro aborda liderança em tecnologia nas big techs

O avanço dos modelos digitais de negócios e a ampliação da presença da tecnologia nas operações corporativas têm alterado a dinâmica de gestão dentro das organizações. E neste contexto, o livro Liderança em Tecnologia nas Big Techs – Pessoas, Resultados e Negócios Digitais, de Cleverson Arashiro, obra que será lançada em 22 de junho de 2026 pela Rede Líderes, propõe uma análise sobre os desafios enfrentados por lideranças que atuam em ambientes de alta complexidade tecnológica e pressão constante por resultados.

Ao longo do livro, Arashiro aborda como estruturas digitais de grande escala transformaram a relação entre liderança, cultura organizacional e performance operacional. O conteúdo explora temas ligados à gestão de times multidisciplinares, aceleração de inovação, tomada de decisão orientada por dados e desenvolvimento de ambientes voltados à adaptação contínua.

A publicação também discute como empresas de tecnologia passaram a operar sob ciclos cada vez mais curtos de transformação, exigindo das lideranças novas competências relacionadas à comunicação, gestão de mudanças e integração entre áreas técnicas e estratégicas. O livro contextualiza esse movimento a partir do crescimento das plataformas digitais e da ampliação do papel da tecnologia em setores como finanças, varejo, serviços e indústria.

Entre os pontos abordados está a necessidade de equilibrar velocidade operacional e sustentabilidade organizacional. O autor analisa como metas de crescimento, inovação contínua e pressão por eficiência impactam diretamente os modelos de liderança dentro das empresas digitais. O texto apresenta ainda reflexões sobre retenção de talentos, cultura de aprendizado constante e construção de equipes com autonomia técnica e alinhamento estratégico.

Outro eixo discutido na obra envolve a relação entre tecnologia e geração de valor para negócios. O livro analisa como decisões técnicas passaram a ter impacto direto em receita, experiência do cliente, produtividade e posicionamento competitivo das organizações. A partir desse cenário, a liderançа em tecnologia deixa de atuar apenas em estruturas operacionais e passa a ocupar papel estratégico dentro das empresas.

Cleverson Arashiro apresenta experiências ligadas à gestão de operações digitais, ambientes corporativos orientados por inovação e processos de transformação tecnológica. Sua trajetória profissional está conectada à liderança de equipes, desenvolvimento de projetos digitais e integração entre áreas de tecnologia e negócios, temas que servem de base para as análises desenvolvidas na obra.

O livro também dedica espaço à discussão sobre cultura organizacional em empresas digitais. Entre os temas abordados estão gestão de performance, desenvolvimento de lideranças técnicas, construção de confiança em equipes distribuídas e adaptação das organizações diante de mudanças constantes de mercado.

A publicação contextualiza ainda o crescimento da inteligência artificial, automação e análise de dados como fatores que ampliam a complexidade da tomada de decisão corporativa. Segundo a obra, a amplição dessas tecnologias exige lideranças capazes de conectar conhecimento técnico, visão estratégica e gestão de pessoas em estruturas cada vez mais integradas.

O lançamento do livro é mais um trabalho da Editora da Rede Líderes, ecossistema que reúne mais de 850 líderes de diferentes áreas e empresas. A Rede atua como espaço para ouvir soluções do mercado e apresentar caminhos construídos a partir de experiências reais ligadas a tecnologia, gestão, transformação digital e negócios.

Entre as iniciativas promovidas pela organização estão as Reuniões de Conselho, ação da Rede Líderes voltada à troca reservada de experiências entre lideranças de diferentes setores. Os encontros discutem temas ligados a mercado, transformação tecnológica, risco e tomada de decisão, para um grupo fechado de lideranças convidadas.

Ao discutir os bastidores da lideranç a em empresas de tecnologia de grande escala, o livro busca contribuir para debates relacionados à transformação digital, evolução dos modelos de gestão e impacto das plataformas digitais na dinâmica corporativa contemporânea. O livro estará diponível para compra nas principais livrarias e plataformas Amazon.