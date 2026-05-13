Quarta, 13 de Maio de 2026
5°C 20°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Livro aborda liderança em tecnologia nas big techs

O livro Liderança em Tecnologia nas Big Techs – Pessoas, Resultados e Negócios Digitais, de Cleverson Arashiro, será lançado em 22 de junho de 2026...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
13/05/2026 às 18h50

O avanço dos modelos digitais de negócios e a ampliação da presença da tecnologia nas operações corporativas têm alterado a dinâmica de gestão dentro das organizações. E neste contexto, o livro Liderança em Tecnologia nas Big Techs – Pessoas, Resultados e Negócios Digitais, de Cleverson Arashiro, obra que será lançada em 22 de junho de 2026 pela Rede Líderes, propõe uma análise sobre os desafios enfrentados por lideranças que atuam em ambientes de alta complexidade tecnológica e pressão constante por resultados.

Ao longo do livro, Arashiro aborda como estruturas digitais de grande escala transformaram a relação entre liderança, cultura organizacional e performance operacional. O conteúdo explora temas ligados à gestão de times multidisciplinares, aceleração de inovação, tomada de decisão orientada por dados e desenvolvimento de ambientes voltados à adaptação contínua.

A publicação também discute como empresas de tecnologia passaram a operar sob ciclos cada vez mais curtos de transformação, exigindo das lideranças novas competências relacionadas à comunicação, gestão de mudanças e integração entre áreas técnicas e estratégicas. O livro contextualiza esse movimento a partir do crescimento das plataformas digitais e da ampliação do papel da tecnologia em setores como finanças, varejo, serviços e indústria.

Entre os pontos abordados está a necessidade de equilibrar velocidade operacional e sustentabilidade organizacional. O autor analisa como metas de crescimento, inovação contínua e pressão por eficiência impactam diretamente os modelos de liderança dentro das empresas digitais. O texto apresenta ainda reflexões sobre retenção de talentos, cultura de aprendizado constante e construção de equipes com autonomia técnica e alinhamento estratégico.

Outro eixo discutido na obra envolve a relação entre tecnologia e geração de valor para negócios. O livro analisa como decisões técnicas passaram a ter impacto direto em receita, experiência do cliente, produtividade e posicionamento competitivo das organizações. A partir desse cenário, a liderançа em tecnologia deixa de atuar apenas em estruturas operacionais e passa a ocupar papel estratégico dentro das empresas.

Cleverson Arashiro apresenta experiências ligadas à gestão de operações digitais, ambientes corporativos orientados por inovação e processos de transformação tecnológica. Sua trajetória profissional está conectada à liderança de equipes, desenvolvimento de projetos digitais e integração entre áreas de tecnologia e negócios, temas que servem de base para as análises desenvolvidas na obra.

O livro também dedica espaço à discussão sobre cultura organizacional em empresas digitais. Entre os temas abordados estão gestão de performance, desenvolvimento de lideranças técnicas, construção de confiança em equipes distribuídas e adaptação das organizações diante de mudanças constantes de mercado.

A publicação contextualiza ainda o crescimento da inteligência artificial, automação e análise de dados como fatores que ampliam a complexidade da tomada de decisão corporativa. Segundo a obra, a amplição dessas tecnologias exige lideranças capazes de conectar conhecimento técnico, visão estratégica e gestão de pessoas em estruturas cada vez mais integradas.

O lançamento do livro é mais um trabalho da Editora da Rede Líderes, ecossistema que reúne mais de 850 líderes de diferentes áreas e empresas. A Rede atua como espaço para ouvir soluções do mercado e apresentar caminhos construídos a partir de experiências reais ligadas a tecnologia, gestão, transformação digital e negócios.

Entre as iniciativas promovidas pela organização estão as Reuniões de Conselho, ação da Rede Líderes voltada à troca reservada de experiências entre lideranças de diferentes setores. Os encontros discutem temas ligados a mercado, transformação tecnológica, risco e tomada de decisão, para um grupo fechado de lideranças convidadas.

Ao discutir os bastidores da lideranç a em empresas de tecnologia de grande escala, o livro busca contribuir para debates relacionados à transformação digital, evolução dos modelos de gestão e impacto das plataformas digitais na dinâmica corporativa contemporânea. O livro estará diponível para compra nas principais livrarias e plataformas Amazon.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
LLYC
Tecnologia Há 20 minutos

Plataforma analisa desinformação e nova (des)ordem global

Plataforma digital permanente substitui a revista impressa e reúne talentos internos e vozes externas para analisar desinformação, mudanças geopolí...

 Moinho/Divulgação
Tecnologia Há 51 minutos

Juiz de Fora avança em inovação urbana com projeto Moinho

Moinho consolida novo modelo de ocupação urbana na Zona Norte ao integrar inovação, serviços, estadias flexíveis e experiências em um mesmo território

 Techdengue
Tecnologia Há 2 horas

Tecnologia no combate à dengue amplia eficiência de ações

Com queda de 75% nos casos em 2026, uso de drones, inteligência artificial e análise de dados fortalece prevenção, reduz tempo de resposta e transf...

 3º CONATRE
Tecnologia Há 3 horas

Anuário aponta expansão de mercado de mobilidade elétrica

O 5º Anuário Brasileiro de Mobilidade Elétrica e Baixo Carbono aponta expansão de 370% no mercado de veículos eletrificados e infraestrutura de rec...
Tecnologia Há 3 horas

Quest Software Amplia Liderança em Dados e IA com Quest Data Modeler e Quest Data Intelligence, Aprimorando Sua Plataforma Confiável de Gerenciamento de Dados

Novos recursos oferecem modelagem nativa da nuvem, gerenciamento de políticas baseado em IA e uma biblioteca ampliada de assistentes QuestAI, ofere...

Tenente Portela, RS
12°
Tempo limpo
Mín. Máx. 20°
11° Sensação
1.19 km/h Vento
74% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
07h07 Nascer do sol
17h55 Pôr do sol
Quinta
20°
Sexta
21°
Sábado
17° 10°
Domingo
21° 15°
Segunda
15° 11°
Últimas notícias
Tecnologia Há 18 minutos

Plataforma analisa desinformação e nova (des)ordem global
Agricultura Há 18 minutos

Preparo de ambrosia com 100 litros de leite, 100 quilos de açúcar e 700 ovos na Fenasul Expoleite busca recorde nacional
Câmara Há 18 minutos

Escala 6x1: falta decidir se haverá compensação para empresas, diz presidente da comissão
Planejamento Há 18 minutos

Governo do Estado inicia elaboração do Plano Diretor de Tecnologia da Informação para todos os órgãos estaduais
Tecnologia Há 50 minutos

Juiz de Fora avança em inovação urbana com projeto Moinho

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Não atire, Vermelho... Sou eu!
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,01 +2,48%
Euro
R$ 5,87 +2,32%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 421,140,60 -1,67%
Ibovespa
177,098,30 pts -1.8%
Mega-Sena
Concurso 3007 (12/05/26)
17
19
27
32
38
44
Ver detalhes
Quina
Concurso 7023 (12/05/26)
16
35
44
66
78
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3683 (12/05/26)
02
03
05
07
08
09
10
11
12
14
16
19
20
24
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2922 (11/05/26)
02
04
10
18
28
32
34
36
46
47
61
65
66
69
76
86
88
91
93
99
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2955 (11/05/26)
05
10
20
30
46
47
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias