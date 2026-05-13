Hospital Unimed Ribeirão marca 10 anos em alta complexidade

O Hospital Unimed Ribeirão Preto (HURP) chega aos 10 anos de operação com uma trajetória marcada pela ampliação da estrutura assistencial, incorporação de tecnologia e avanço no atendimento de alta complexidade no estado de São Paulo. Esse percurso é sustentado pela qualificação do corpo clínico e das equipes multidisciplinares, além de certificações hospitalares nacionais e internacionais voltadas à segurança e à qualidade.

Ao longo da última década, os indicadores comprovam avanço: o volume de pacientes hospital-dia passou de cerca de 25 mil para quase 50 mil ao ano, enquanto o número de cirurgias saltou de aproximadamente 7 mil para mais de 19 mil anuais. No pronto atendimento, o hospital ultrapassou a marca de 117 mil atendimentos por ano.

Estrutura, tecnologia e serviços

Atualmente, o hospital conta com 256 leitos instalados, distribuídos entre unidades de internação, terapia intensiva, hospital-dia e áreas especializadas. A estrutura inclui centros cirúrgicos, hemodinâmica, maternidade, centro de diagnóstico por imagem, laboratório e suporte a procedimentos de maior complexidade assistencial.

Nos últimos 10 anos, a unidade ampliou serviços voltados à medicina avançada, com expansão das UTIs adulto, implantação da maternidade e das UTIs neonatal e pediátrica, evolução da hemodinâmica, programas de transplantes e introdução da cirurgia robótica em 2024 — iniciativas que ampliam a realização de procedimentos de maior nível técnico e reduzem a necessidade de encaminhamentos externos.

"Hoje, o hospital é referência em diversas áreas, como cardiologia, cirurgia cardíaca, ortopedia e neurocirurgia, além de procedimentos de alta complexidade em recém-nascidos com cardiopatias congênitas. Recebemos pacientes de diferentes regiões do estado, o que contribui para seu papel como centro de referência", afirma o diretor técnico, Antônio Luiz Chaguri.

A maternidade é um dos exemplos recentes desse avanço. O número de partos passou de 1.739 em 2023 para 2.262 em 2025, indicando aumento consistente da demanda em uma área que exige qualidade assistencial contínua.

Projetado para atendimento de alta especialização, o hospital conta com 15 salas cirúrgicas equipadas com tecnologia avançada, incluindo cirurgia robótica e recursos aplicados a procedimentos especializados, principalmente em cardiologia e neurologia. O centro cirúrgico dispõe de sala inteligente, com transmissão de procedimentos em tempo real, e de uma sala de hemodinâmica integrada ao ambiente cirúrgico. O espaço conta ainda com tecnologias de suporte avançado à vida, como ECMO e autotransfusão, utilizadas no cuidado de pacientes em estado crítico.

O Centro de Trauma e Emergência conta com equipes capacitadas para operação imediata em urgência e emergência, com equipe médica presencial 24 horas e integração entre especialidades. Esse conjunto de recursos está ligado a sistemas de monitorização avançada e à gestão de dados clínicos, contribuindo para precisão diagnóstica, suporte à decisão médica e segurança assistencial.

Na gestão hospitalar, a implementação do sistema de assinatura digital trouxe ganhos de agilidade, eficiência operacional e segurança da informação, além de reduzir o uso de papel. "Há 10 anos, o hospital nascia com o compromisso da excelência. Desde então, crescemos com sustentabilidade, investindo em tecnologia de ponta e em uma equipe de especialistas que une rigor técnico a um olhar humano e acolhedor", destaca o superintendente hospitalar, Elpídio J. Mieldazis.

Doação de órgãos, UTI e certificações

O hospital também consolidou a operação na área de doação de órgãos, por meio da Comissão Intra-Hospitalar de Doação de Órgãos e Tecidos (CIHDOTT), em parceria com a Organização de Procura de Órgãos (OPO) e alinhamento ao Sistema Nacional de Transplantes. A instituição realiza, em média, de quatro a cinco cirurgias de captação de órgãos por ano, além de doações de córnea.

As UTIs possuem a certificação UTI Performer, voltada à qualidade assistencial e aos desfechos clínicos. O Centro de Terapia Intensiva (CTI) reúne unidades integradas, como UTI geral e cardiológica, somando 40 leitos destinados a pacientes que necessitam de suporte avançado. "Conseguir manter médicos dedicados a um único ambiente cria vínculo com o paciente e com a equipe, e isso impacta diretamente a qualidade do cuidado", explica o médico Gil Teixeira, responsável técnico pelo CTI do HURP e coordenador da UTI geral.

Entre os principais reconhecimentos do hospital está a acreditação internacional Qmentum International Diamond, o mais alto nível concedido pela Quality Global Alliance (QGA), que avalia a jornada do paciente com foco em segurança, qualidade e integralidade do cuidado. O hospital conquistou também o Angels Awards, certificação internacional voltada ao atendimento de pacientes com Acidente Vascular Cerebral (AVC), reconhecendo a qualidade dos protocolos clínicos e a agilidade no atendimento.

"Mais do que modernidade, entregamos o que nossos pacientes realmente necessitam: cuidado seguro, resolutivo e baseado nas melhores práticas médicas adotadas no mundo", ressalta Nelson Hisamo Sato Junior, presidente do Conselho de Administração da Cooperativa Médica.

Esse modelo é sustentado pela integração das equipes multiprofissionais e pela qualificação do corpo clínico. "Todos os profissionais médicos têm título de especialista em suas áreas de atuação, sem exceção. Há um cuidado muito rígido na seleção dos médicos", pontua o diretor clínico, Luiz Alberto Ferriani.

Próxima etapa

Para os próximos anos, o hospital prevê a implantação de uma segunda sala de hemodinâmica, o que deve ampliar a realização de procedimentos mais complexos e a capacidade de resposta em áreas críticas.

"Mais do que uma expansão estrutural, houve uma evolução dos processos internos, do cuidado, com integração entre equipes e incorporação de tecnologia", informa o diretor-geral (CEO) da Unimed Ribeirão Preto, Julio Cesar Paim.

Segundo ele, o desafio agora é acompanhar as transformações da saúde, incorporando tecnologias que aumentem a segurança do paciente, melhorem sua experiência e entreguem cuidado humanizado, com inovação e sustentabilidade. A perspectiva de futuro está ligada à continuidade desse modelo assistencial. "Hoje, com segurança, podemos afirmar que o hospital é um porto seguro dos clientes da Unimed Ribeirão Preto", conclui Ferriani.