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Inscrições abertas para a Ciclo Romaria dos Beatos Manuel e Adílio em Nonoai

Evento integra a programação da 62ª Romaria e promove integração entre fé e esporte no dia 16 de maio

Por: Rafael Piasecki Fonte: Fonte: LA +
13/05/2026 às 15h27
Inscrições abertas para a Ciclo Romaria dos Beatos Manuel e Adílio em Nonoai
Foto: Divulgação

Estão abertas as inscrições para a Ciclo Romaria dos Beatos Manuel e Adílio, atividade que compõe as celebrações da 62ª edição da romaria dedicada aos mártires. Os ciclistas interessados devem realizar o cadastro na Secretaria dos Beatos, localizada junto à Secretaria Paroquial.

O evento busca unir momentos de devoção religiosa à prática esportiva, mobilizando fiéis e atletas de diferentes faixas etárias para percorrer trajetos que celebram a história dos beatos na região.

Cronograma de saídas e percursos

A programação, prevista para o dia 16 de maio, contará com diferentes pontos de partida para atender aos participantes. O trajeto principal, com extensão de 22 quilômetros, terá sua saída às 7h diretamente da Cripta.

Para o público infantil, a organização estabeleceu horários alternativos: a saída da Coopertradição ocorre às 9h30 para as crianças, seguida pela saída do Posto Tradição, às 9h45, voltada especificamente para as crianças menores. 

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