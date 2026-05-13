Bom Dia RH aborda a NR-1, saúde mental e gestão de riscos

A Associação Brasileira de Recursos Humanos do Paraná (ABRH-PR) realiza, no dia 20/05 (quarta-feira), a partir das 8h30, na Federação das Indústrias do Estado do Paraná (FIEP) - Campus da Indústria, mais uma edição do Bom Dia RH, com o tema "NR-1 em movimento: da norma à realidade". As inscrições estão abertas e podem ser feitas neste link.

Os especialistas convidados para debater os impactos da atualização da norma regulamentadora no ambiente corporativo são Ana Flávia Tavares, psicóloga com especialização em gestão de recursos humanos e planejamento em gestão de negócios; Luiz Antonio Setti Barbosa, médico especialista em saúde ocupacional e mestre em clínica cirúrgica; e Ana Carolina Peuker, psicóloga, especializada em saúde mental no trabalho e riscos psicossociais.

A atualização da NR-1 entra em vigor oficialmente em 26 de maio de 2026 e traz como principal mudança a obrigatoriedade de inclusão dos riscos psicossociais no Gerenciamento de Riscos Ocupacionais (GRO) e no Programa de Gerenciamento de Riscos (PGR). Questões como estresse, burnout, assédio moral e sobrecarga de trabalho passam a integrar formalmente o mapeamento e a prevenção de riscos nas empresas, ampliando o olhar sobre saúde e segurança no ambiente laboral.

As mudanças exigirão das organizações uma revisão estrutural de práticas relacionadas à jornada, metas, clima organizacional e gestão de pessoas. O descumprimento das exigências poderá gerar multas, autuações e aumento da responsabilização jurídica das empresas em casos de adoecimento mental relacionado ao trabalho.

Riscos psicossociais avançam

A inclusão dos riscos psicossociais no Programa de Gerenciamento de Riscos (PGR) amplia a forma como as empresas analisam a saúde ocupacional, incorporando fatores ligados à organização do trabalho e aos impactos emocionais no cotidiano profissional. Sobrecarga, pressão excessiva, jornadas prolongadas, conflitos e assédio passam a integrar de maneira mais estruturada a gestão de riscos. "Na prática, o PGR deixa de olhar apenas para riscos físicos, químicos e biológicos e passa a incorporar também elementos que afetam o funcionamento cognitivo, emocional e relacional das pessoas no trabalho", afirma Ana Carolina Peuker.

Segundo a especialista, o desafio está em transformar informações em ações concretas, com monitoramento contínuo, uso de indicadores como absenteísmo e turnover e escuta ativa dos trabalhadores. "Aplicar um questionário isolado não significa, necessariamente, gerir riscos psicossociais. O desafio está na capacidade de transformar dados em decisões práticas", destaca.

Bem-estar psicológico

A atualização da NR-1 amplia a compreensão sobre saúde no ambiente corporativo e reforça a necessidade de empresas adotarem práticas voltadas ao bem-estar psicológico dos trabalhadores. Para o médico Luiz Antonio Setti Barbosa, a norma traz uma abordagem mais abrangente sobre relações interpessoais, liderança e organização do trabalho. "Trata-se de um tema transversal, que vai além dos conceitos tradicionais de saúde e adoecimento, envolvendo diretamente a cultura organizacional, o ambiente psicossocial e as adaptações necessárias na relação entre empresas e colaboradores", ressalta.

De acordo com o especialista, além da adequação formal às exigências da norma, as empresas precisarão demonstrar ações efetivas de segurança psicológica e gerenciamento dos riscos psicossociais. "Outro ponto fundamental é entender que é uma pauta relacionada à cultura e à gestão das empresas e não somente voltada às áreas de saúde e segurança", avalia.

Saúde mental corporativa

A inclusão dos riscos psicossociais na NR-1 altera a forma como as empresas precisam encarar a saúde mental no ambiente de trabalho, incorporando fatores emocionais e relacionais à gestão de saúde e segurança ocupacional. "A empresa deixa de olhar a saúde mental apenas como problema individual do colaborador e passa a considerar esse tema de forma sistêmica e não mais com ações pontuais relacionadas ao bem-estar", enfatiza Ana Flávia Tavares.

A atualização da norma exige o mapeamento de fatores como pressão excessiva por resultados, jornadas intensas, conflitos interpessoais e ambientes hostis, além da implementação de medidas preventivas e acompanhamento de indicadores relacionados à saúde mental. "A liderança terá papel estratégico nesse processo. Quanto mais cedo o líder percebe sinais como irritabilidade, queda de rendimento, isolamento ou excesso de horas extras, mais fácil prevenir agravamentos", completa.

Serviço:

Evento: Bom Dia RH – NR-1 em movimento: da norma à realidade

Data: 20/05 (quarta-feira), das 8h às 11h30

Local: Federação das Indústrias do Estado do Paraná (FIEP)

Endereço: Rua Comendador Franco, 1341

Realização: Associação Brasileira de Recursos Humanos do Paraná (ABRH-PR)

Correalização: Sistema Fiep

Apoio: Rádio Band News FM

Inscrições: Bom Dia RH - NR-1 em movimento: da Norma a Realidade em Curitiba - Sympla

Mais informações: https://abrh-pr.org.br/