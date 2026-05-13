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Massa de ar frio mantém tempo firme e provoca geada na Região Celeiro

Previsão indica madrugadas geladas e tardes amenas até sexta-feira, com possibilidade de novas formações de geada

Por: Andre Eberhardt Fonte: Jornal Província MetSul metereologia
13/05/2026 às 10h38
Massa de ar frio mantém tempo firme e provoca geada na Região Celeiro
(Foto: Arte- Sistema Província)

A atuação de uma massa de ar frio associada a um centro de alta pressão mantém o tempo firme sobre o território gaúcho nesta quarta-feira (13). Em Tenente Portela e municípios da região, o sol predomina ao longo do dia, com amplos períodos de céu claro e presença de algumas nuvens.

Durante a madrugada, as temperaturas ficaram próximas ou abaixo dos 5°C em grande parte da região, favorecendo a formação localizada de geada. Em alguns pontos, os termômetros chegaram a marcar 1°C.

Ao longo desta quarta-feira (13), a temperatura sobe um pouco mais em relação ao dia anterior, com máximas variando entre 20°C e 22°C. Apesar da elevação durante a tarde, o frio volta a se intensificar após o pôr do sol.

Para a quinta-feira (14) e a sexta-feira (15), a previsão indica continuidade do tempo seco e ensolarado, com predomínio de sol, céu claro e algumas nuvens passageiras.

As madrugadas seguem geladas, com mínimas próximas ou abaixo dos 5°C em diversas áreas, o que deve favorecer novamente a formação de geada, principalmente na manhã de quinta-feira (14). Já as temperaturas da tarde devem permanecer entre 20°C e 22°C na maior parte da região.

Segundo análises da MetSul Meteorologia, a massa de ar polar que atua sobre o Rio Grande do Sul mantém uma sequência de dias com características típicas de inverno, incluindo madrugadas frias, geada e predomínio do tempo seco no Estado.

 
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