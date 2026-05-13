Educação climática ganha espaço em evento educacional

A busca por modelos educacionais conectados a temas globais, como sustentabilidade e mudanças climáticas, tem ampliado o espaço para experiências imersivas e interativas em eventos voltados à educação. A tendência acompanha o avanço de metodologias que utilizam tecnologia e gamificação para estimular o engajamento de estudantes em problemas contemporâneos.

Segundo estudo elaborado pelo Programa Maré de Ciência, da Universidade Federal de São Paulo (Unifesp), sobre educação climática, cresce a demanda por iniciativas que integrem consciência ambiental, inovação e desenvolvimento de competências socioemocionais no ambiente escolar. O tema também ganha relevância entre instituições brasileiras que buscam ampliar repertórios internacionais e práticas voltadas à formação cidadã.

Nesse contexto, a edtech Changemaker Gaming Experience desenvolveu uma experiência interativa com foco na reflexão sobre a crise climática e o papel da educação na formação de agentes de transformação. Entre as ações propostas está a distribuição de protetores solares acompanhados da mensagem "Sua pele está protegida. E o planeta?", com o objetivo de estimular debates sobre responsabilidade coletiva e sustentabilidade.

A iniciativa também inclui um globo digital interativo de LED que simula cenários relacionados ao aquecimento global. A proposta é permitir que estudantes, educadores e gestores visualizem possíveis impactos das mudanças climáticas e discutam caminhos ligados à inovação, educação e transformação social.

De acordo com Bruna Tadross, fundadora da Changemaker, o interesse por modelos educacionais que integrem repertório global e responsabilidade social tem crescido entre escolas e redes de ensino. "Formar um cidadão global passa por ampliar horizontes, mas também por desenvolver consciência e capacidade de agir sobre problemas concretos", afirma.

A metodologia utilizada pela empresa combina desenvolvimento do idioma, produção de portfólio acadêmico e experiências internacionais, articulando competências técnicas e socioemocionais. Atualmente, o programa está presente em mais de 100 escolas e impacta cerca de 10 mil estudantes em diferentes regiões do país.

A executiva destaca também que o uso de experiências imersivas e tecnologias interativas tende a ganhar espaço nos próximos anos, especialmente diante da necessidade de aproximar os conteúdos pedagógicos de desafios reais da sociedade, como sustentabilidade, inteligência artificial e transformação digital.

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