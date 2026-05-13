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Veículo da Corsan cai em buraco aberto pela própria companhia no Noroeste do RS

A cena, registrada por moradores, ganhou repercussão justamente por ocorrer no ponto onde a população já vinha criticando a falta de recomposição adequada do asfalto.

Por: Andre Eberhardt Fonte: Fronteira 360
13/05/2026 às 07h42
Veículo da Corsan cai em buraco aberto pela própria companhia no Noroeste do RS
(Foto: Redes sociais)

Um veículo da Corsan/Aegea caiu em um buraco aberto pela própria companhia durante obras de água e esgoto na rua General Câmara, entre a avenida Senador Pinheiro e a rua Bento Soeiro de Souza, em São Luiz Gonzaga, na tarde desta terça-feira (12), conforme divulgado pela página Fernando Maya Comunicações.

O episódio ocorreu em um trecho que, segundo moradores, já vinha sendo alvo de reclamações há semanas devido às más condições do asfalto após intervenções da empresa.

O local foi aberto para serviços na rede de saneamento e permanecia com cobertura provisória de brita, situação que, conforme relatos da comunidade, tem contribuído para riscos no tráfego e danos a veículos que circulam pela via.

A precariedade do reparo temporário é apontada como um dos principais motivos de insatisfação dos moradores.

Durante atividades da própria equipe da Corsan, um dos veículos acabou ficando preso no trecho danificado, exigindo retirada ao longo da tarde.

A cena, registrada por moradores, ganhou repercussão justamente por ocorrer no ponto onde a população já vinha criticando a falta de recomposição adequada do asfalto.

Em meio ao episódio, moradores resumiram a situação com uma expressão popular: “o feitiço virou contra o feiticeiro”, em referência ao fato de que o problema recorrente de buracos causados pelas obras acabou atingindo o próprio veículo da companhia responsável.

O automóvel foi removido sem registro de maiores danos. O reparo definitivo da via, no entanto, segue sem prazo informado.



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