Mais de 12 mil veículos da Região Celeiro estão com IPVA atrasado

A Região Celeiro contabiliza mais de 106 mil veículos registrados nos 21 municípios que compõem a frota regional, conforme dados do Detran-RS atualizados até fevereiro de 2026. Desse total, 48.220 veículos estão sujeitos à cobrança do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA), o que representa pouco mais de 45% da frota total.

Levantamento realizado junto ao site da Secretaria da Fazenda do Estado, em consulta efetuada no dia 11 de maio de 2026, aponta que 12.049 veículos seguem inadimplentes na região. O número corresponde a quase 25% da frota tributável e inclui proprietários que não quitaram o imposto até o prazo final de pagamento, encerrado em 30 de abril.

Caso todos os débitos fossem regularizados, seriam injetados R$ 11.035.505,53 nos cofres públicos. Os recursos poderiam ser destinados a áreas como saúde, educação, infraestrutura e serviços públicos.

Do valor arrecadado com o IPVA, 50% ficam com o Estado e os restante é repassado ao município onde o veículo está registrado. Os demais veículos da frota regional pagam apenas a taxa de licenciamento.

Entre os municípios da região, Miraguaí apresenta o maior índice proporcional de inadimplência. Dos 1.801 veículos sujeitos ao imposto, 611 estão com o IPVA atrasado, o equivalente a cerca de um terço da frota tributável. Na sequência aparecem Redentora, com 30,82%, e Inhacorá, com 29,29%.

Em números absolutos, Três Passos lidera o ranking regional, com 3.073 veículos inadimplentes. Em seguida aparecem Tenente Portela, com 1.356, e Santo Augusto, com 1.327 veículos com débitos pendentes.

Na outra ponta, Humaitá registra o menor índice proporcional de inadimplência, com 15,60%. Já São Valério do Sul apresenta o menor número absoluto, com apenas 74 veículos em atraso.

Quando analisado o impacto financeiro para os municípios, Três Passos deixa de receber mais de R$ 1,358 milhão. Santo Augusto perde cerca de R$ 702 mil, enquanto Tenente Portela deixa de arrecadar mais de R$ 580 mil, valores correspondentes à metade do imposto destinada às administrações municipais.









(Tabela: Divulgação/ Observador Regional)