Preço dos imóveis cresce abaixo da inflação no Brasil

O preço dos imóveis residenciais no Brasil apresentou crescimento abaixo da inflação, segundo dados do índice FipeZap divulgados pela plataforma Portas. O movimento indica um cenário de estabilidade real nos valores, mesmo diante das variações econômicas recentes.

De acordo com o levantamento, embora os preços tenham registrado alta nominal, o avanço não acompanhou o ritmo da inflação no período analisado, o que, na prática, representa uma leve perda de valor real dos imóveis. Esse comportamento sugere um mercado mais equilibrado, com menor pressão inflacionária sobre os preços.

O cenário também pode refletir o impacto de fatores macroeconômicos, como o nível de juros e o acesso ao crédito, que influenciam diretamente o ritmo de valorização dos imóveis e o poder de compra dos consumidores.

Para Rafael Machado, CEO da plataforma Meu Imóvel, o crescimento dos preços abaixo da inflação indica um momento de maior equilíbrio no mercado imobiliário: "O mercado sempre responde aos mesmos impulsos. E esses impulsos não foram 100% favoráveis neste período. Não tivemos baixa oferta de imóveis e alta demanda. Onde isso poderia acontecer? Nos produtos econômicos, temos limitação de preços definida pelo governo. E tivemos uma demanda baixa de financiamento, em função da manutenção dos juros altos. Desta forma, não houve espaço para elevação de preços".

Apesar da estabilidade, Rafael Machado ainda aponta que o mercado segue ativo, com demanda consistente por moradia e oportunidades em diferentes regiões do país. Plataformas especializadas, como o site Meu Imóvel, acompanham essas tendências para auxiliar consumidores e investidores na análise do melhor momento de compra.

"Pensar em ganhos financeiros no mercado, atualmente, passa muito mais pela descoberta de oportunidades, principalmente no quesito localização, onde podemos ter espaço para o crescimento da demanda e, consequentemente, de preços. O aumento dos preços, de uma forma geral, deve demorar um pouco mais para acontecer, principalmente em um ano de eleições", reforça Machado.