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Marketing digital brasileiro passa por transição estrutural

O movimento #SaiaDoAluguelDigital, idealizado por Jeferson Sobczack, propõe que empresas migrem sua autoridade de “terrenos alugados” (redes sociai...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
12/05/2026 às 21h12
Marketing digital brasileiro passa por transição estrutural
Acervo Pessoal / Jeferson Sobczack

O cenário do marketing digital brasileiro atravessa uma transição estrutural. Com a constante mudança nos algoritmos das redes sociais e a elevação dos custos de aquisição de clientes (CAC), gestores e franqueadores buscam estratégias para assegurar a sustentabilidade de suas operações. Nesse contexto, foi apresentado o movimento #SaiaDoAluguelDigital, uma iniciativa idealizada pelo especialista em arquiteturas de dados Jeferson Sobczack, que propõe a migração de marcas para estruturas de soberania digital.

A proposta central do movimento é orientar empresas a transferirem sua autoridade e rastro digital de plataformas de terceiros para ecossistemas próprios. Sobczack, que acumula experiência técnica em instituições como o Banco do Brasil e o SERPRO, argumenta que a dependência exclusiva de perfis em redes sociais pode representar um risco patrimonial muitas vezes subestimado pelas diretorias executivas, especialmente em um mercado onde a sobrevivência é um desafio constante.

O desafio da perenidade no mercado brasileiro

Dados do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) indicam que a taxa de mortalidade de empresas nos primeiros anos de atividade ainda é um ponto de atenção para a economia nacional. Segundo Sobczack, a fragilidade digital contribui para esse cenário. "Muitas empresas operam sob o que classifico como ‘inquilinato digital’. Ao depositar a estratégia de comunicação majoritariamente em terrenos alugados, o negócio fica vulnerável a mudanças súbitas. Se a demanda desaparece assim que os anúncios são pausados, o empreendedor possui um serviço, mas ainda não construiu um ativo de reputação soberano", explica o especialista.

Um dos pilares da tese é o impacto dessa autonomia no valuation das companhias. De acordo com o movimento, empresas que detêm seus próprios dados e domínios estruturados apresentam um patrimônio intangível superior. No setor de franquias, por exemplo, a soberania digital é apontada para a segurança de dados e a independência frente a algoritmos globais.

A transição para a autoridade de mercado

O movimento #SaiaDoAluguelDigital propõe que as redes sociais atuem como satélites de distribuição de tráfego, e não como o núcleo único da marca. O foco reside na construção de uma infraestrutura própria, na qual a empresa se posiciona como fonte de informação para o seu nicho. Conforme aponta o especialista, a tendência é que os novos modelos de inteligência artificial priorizem "entidades validadas" em detrimento de conteúdos efêmeros.

Para auxiliar gestores nessa migração estratégica, Sobczack disponibilizou uma análise técnica no portal Cidadenoar.com, detalhando as etapas para o desenvolvimento de uma arquitetura de marca soberana. O material compara o desempenho de organizações que operam sob diferentes modelos de gestão de ativos digitais e como a presença digital estruturada pode mitigar riscos de mercado apontados por órgãos como o Sebrae.

Tendências para o mercado de dados e comunicação

A adoção da soberania digital por pequenas e médias empresas surge como uma resposta estratégica para reduzir a exposição aos riscos de mudanças em plataformas globais. O modelo permite que a marca estabeleça canais de comunicação diretos, mitigando a necessidade de intermediários para cada interação com o público. Na visão de Sobczack, o futuro do branding corporativo está atrelado à capacidade de transformar operações de serviço em ativos de reputação que acompanhem a evolução tecnológica.

Sobre Jeferson Sobczack

Arquiteto de Autoridade e Soberania Digital, Jeferson Sobczack é especialista em sistemas de alta complexidade e engenharia de dados. Com trajetória em instituições nacionais de tecnologia e finanças, lidera o movimento #SaiaDoAluguelDigital, focado em orientar o empresariado brasileiro sobre a construção de patrimônio digital e independência de plataformas de terceiros.

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(Reprodução/Unsplash/Vinícius Costa)
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