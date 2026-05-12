Aucta Capital inicia operação no mercado brasileiro

A consultoria Aucta Capital inicia suas operações no Brasil com a proposta de unir serviços de banco de investimentos à consultoria estratégica e de execução, em um modelo apoiado por inteligência artificial para acelerar diagnósticos e aumentar a consistência na tomada de decisão.

A empresa chega ao mercado como uma plataforma integrada voltada a apoiar companhias em agendas de crescimento, estruturação de capital, reestruturações e transações corporativas — especialmente em contextos de alta volatilidade, que exigem decisões rápidas, disciplina analítica, leitura de cenário e execução financeira precisa.

Inspirada no legado dos tradicionais merchant banks brasileiros, como Bozano, Pactual e Garantia, a Aucta atualiza esse modelo para uma estrutura contemporânea, com núcleo sênior e atuação integrada ao longo de todo o ciclo decisório, da estratégia à execução. A operação combina capital, transformação e estruturação financeira, apoiada por uma camada tecnológica baseada em inteligência artificial e aprendizado contínuo para suportar diagnósticos, modelagens e estruturações.

"Modernizamos essa abordagem em um modelo singular que combina serviços sofisticados de boutique de investimentos com consultoria estratégica de classe mundial, apoiados por um núcleo forte de profissionais experientes", afirma Marcus Ayres, CEO da Aucta Capital.

Além de Ayres, ex-BCG e Roland Berger, a liderança da companhia reúne os sócios João Almeida, com passagens por McKinsey e Kearney; Léo Arneiro, ex-Banco Fator e PwC; e Roberto Sessa, com trajetória no Santander e Banco Pine. O grupo reúne experiência em consultoria, investment banking e estruturações de crédito para sustentar a atuação integrada da casa nas frentes de Debt, Equity e Value Creation.

A atuação da Aucta está organizada em três verticais complementares. Em Debt, a empresa trabalha com DCM, crédito estruturado e reestruturações. Em Equity, assessora operações de M&A, captações e preparação para mercados de capitais. Já em Value Creation, atua em estratégia, performance, governança e transformação, conectando o desenho da ambição empresarial ao plano de execução e captura de valor.

Entre as particularidades da operação está o conceito de "M&A Turnkey", modelo no qual a companhia reúne capacidades de Value Creation, Equity e Debt ao longo de todo o ciclo de uma transação. Na prática, a proposta combina inteligência estratégica e execução — incluindo market screening, due diligence, mapeamento de sinergias e desenho de PMI — com a assessoria buy-side tradicional em M&A e, quando necessário, a estruturação do financiamento da aquisição e a reorganização da estrutura de capital no pós-deal. Segundo a empresa, o modelo reduz fricções entre frentes de trabalho, acelera a tomada de decisão e amplia a previsibilidade da captura de valor.

A Aucta tem como foco empresas brasileiras de médio e grande porte, com atuação nos setores de serviços financeiros, consumo e varejo, indústria, infraestrutura, tecnologia, serviços e agronegócio. A operação terá abrangência nacional a partir do escritório na região da Faria Lima, em São Paulo, e contará também com uma base em Fortaleza (CE).

Além do advisory, a companhia pretende desenvolver atuação em private equity, combinando capital e suporte operacional em parceria com acionistas e executivos. A tese inicial mira empresas de médio porte, especialmente nos segmentos de tecnologia e inovação, agronegócio, indústria e serviços, priorizando negócios resilientes e com potencial de ganho de eficiência e escala.

"Nosso propósito é ser mais do que um fornecedor de serviços financeiros. Queremos ser parceiros estratégicos para que a empresa cliente volte a crescer", diz Marcus Ayres. "Nosso papel é trazer clareza, disciplina e controle de risco para decisões financeiras, estratégicas e operacionais, fortalecendo caixa, acelerando execução e preservando margem segura de liquidez", completa.