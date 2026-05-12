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Voo de wingsuit com Flávio Jordão é homologado pelo Guinness

Homologado pelo Guinness World Records, o feito inédito em Benghazi utilizou aeronaves militares e tecnologia de pirotecnia remota em zona de risco...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
12/05/2026 às 19h20
Voo de wingsuit com Flávio Jordão é homologado pelo Guinness
Flávio Jordão/Divulgação

No dia 21 de abril de 2026, o atleta brasileiro Flávio Jordão participou de uma formação noturna de wingsuit reconhecida pelo Guinness World Records como a maior já registrada sem contato físico. A operação contou com 19 atletas de nove nacionalidades, que mantiveram a formação durante 3 minutos e 20 segundos a partir de uma altitude de aproximadamente 13.000 pés (4.000 metros) sobre a cidade de Benghazi, na Líbia.

A missão utilizou um helicóptero militar Mil Mi‑17 para o lançamento dos paraquedistas. Cada traje foi equipado com LEDs internos, três fitas de LED nas asas e um dispositivo de pirotecnia remota acoplado ao pé esquerdo, acionado por controle remoto. Para evitar colisões, foram instaladas luzes vermelhas no peito e lanternas nos capacetes, que iluminaram os velames após a abertura.

O voo ocorreu em zona de risco geopolítico, exigindo coordenação com as autoridades locais para a liberação do espaço aéreo noturno. A organização Skydive Benghazi foi responsável pela logística e segurança, garantindo que a operação transcorrasse sem incidentes. O sucesso demonstra a capacidade de planejamento e a confiança internacional no uso de Benghazi como local para eventos esportivos de alta complexidade.

Segundo dados divulgados pelo Guinness World Records, a formação supera o recorde anterior em termos de número de participantes e tempo de voo contínuo sem contato físico. O evento também ilustra a aplicação de tecnologias militares e de iluminação avançada em esportes de aventura, reforçando a interseção entre engenharia de voo e desempenho atlético.

Flávio Jordão, detentor de três recordes mundiais na modalidade, destacou a importância do feito para o esporte brasileiro e para a visibilidade internacional da região. "Estamos vivendo um momento incrível; três recordes mundiais nos últimos dois anos. Representar o Brasil como líder dessa formação na Líbia é uma conquista de vida", afirmou.

A homologação pelo Guinness World Records coloca o recorde dentro do contexto de crescimento de eventos esportivos que combinam alta tecnologia e desafios logísticos, indicando tendência de maior integração entre setores militares, de segurança e de esportes de aventura.

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