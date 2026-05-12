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Agência Nagase adquire marca Agência de Tráfego Pago

A Agência Nagase amplia sua atuação nacional ao adquirir a marca Agência de Tráfego Pago, fortalecendo sua presença no mercado de performance digital.

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
12/05/2026 às 13h18
Agência Nagase adquire marca Agência de Tráfego Pago
Freepik

A consolidação do mercado de performance digital no Brasil vem impulsionando movimentos estratégicos entre empresas especializadas em mídia online, inteligência de dados e geração de demanda. Neste cenário de crescimento acelerado do ambiente digital, a Agência Nagase anunciou a aquisição da marca e domínio Agência de Tráfego Pago, ampliando sua presença nacional e fortalecendo seu posicionamento no setor de publicidade digital orientada por performance.

A operação representa mais um avanço estratégico dentro do plano de expansão da empresa, que já vinha registrando crescimento na demanda por campanhas de mídia digital, geração de leads qualificados e estratégias voltadas para previsibilidade comercial. A incorporação da marca reforça a atuação da companhia em segmentos como mercado imobiliário, automotivo, varejo, saúde, serviços e negócios regionais, setores que vêm ampliando investimentos em mídia online nos últimos anos.

Segundo a empresa, a aquisição acompanha um cenário de transformação no comportamento do consumidor brasileiro, cada vez mais conectado e dependente de canais digitais durante a jornada de compra. De acordo com a pesquisa TIC Domicílios 2024, do Cetic.br, 56% dos usuários de internet no Brasil pesquisaram online informações sobre produtos e serviços antes de realizar uma compra, evidenciando que o ambiente digital se consolidou como uma das principais fontes de influência na decisão de consumo dos brasileiros.

Para William Nagase, CEO da empresa e especialista em performance digital, o momento representa uma evolução natural da operação. "O mercado vem exigindo campanhas cada vez mais técnicas, estruturadas e orientadas por dados. A aquisição da marca fortalece nosso posicionamento nacional e amplia nossa capacidade de atuação em projetos de alta performance", afirma.

De acordo com a companhia, a estratégia envolve não apenas expansão comercial, mas também fortalecimento de autoridade digital em palavras-chave ligadas ao setor de mídia paga, performance e gestão de campanhas online. A marca Agência de Tráfego Pago passa a integrar oficialmente o ecossistema da empresa, ampliando o portfólio de ativos digitais administrados pela organização.

O crescimento da demanda por campanhas segmentadas também impulsionou a valorização do trabalho técnico realizado por especialistas em mídia digital. Nesse contexto, o papel do gestor de tráfego pago tornou-se estratégico para empresas que buscam melhorar a eficiência dos investimentos e aumentar a previsibilidade de geração de oportunidades comerciais.

A empresa destaca que o ambiente digital passou a exigir integração entre inteligência de dados, segmentação regional, análise de comportamento e otimização contínua das campanhas. A expansão operacional da Agência de Tráfego Pago Nagase busca justamente atender a essa nova demanda do mercado, oferecendo soluções mais completas em performance digital, mídia online e aquisição de clientes.

Entre os principais setores atendidos estão concessionárias, imobiliárias, clínicas, varejo e empresas de serviços regionais. Segundo a companhia, campanhas regionalizadas e estratégias orientadas por intenção de compra vêm apresentando resultados mais eficientes, especialmente em mercados altamente competitivos.

A aquisição também acompanha o fortalecimento da busca orgânica por termos relacionados à mídia paga, gestão de campanhas e performance digital no Brasil. A expectativa da empresa é ampliar ainda mais a produção de conteúdo estratégico, análises de mercado e estudos voltados ao setor de publicidade online, consolidando a presença da marca no ambiente digital.

Com a incorporação da Agência de Tráfego Pago ao seu portfólio, a Empresa de Tráfego Pago Nagase reforça sua estratégia de expansão e consolida sua atuação como uma das empresas focadas em performance digital, inteligência de mídia e geração de demanda no mercado brasileiro.

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