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MagtiCom Seleciona Mavenir para Lançamento da Tecnologia de Pequenas Células da Próxima Geração em Toda a Geórgia

Mavenir Escolhida como Parceira Estratégica de Pequenas Células Após Sucesso do Teste

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
12/05/2026 às 11h30

RICHARDSON, Texas, May 12, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- A Mavenir, empresa de software nativa na nuvem que cria redes móveis de IA por design, anunciou hoje que foi selecionada como parceira estratégica de tecnologia de pequenas células pela MagtiCom,, a maior fornecedora de telecomunicações da Geórgia, para um projeto nacional de implantação de pequenas células. A Mavenir fornecerá sua gama completa de tecnologia de pequenas células 4G e 5G, abrangendo soluções de hardware, software, gerenciamento e orquestração.

A MagtiCom confirmou que a Mavenir é sua parceira preferida de tecnologia de pequenas células após o sucesso de um teste no início deste ano. A implantação em todo o país deve ter início durante o segundo trimestre de 2026, com testes beta para principais clientes residenciais, pequenos escritórios e empresas antes da implantação completa no final deste ano.

A MagtiCom oferece uma ampla gama de serviços, incluindo telefonia móvel, internet de fibra óptica, IPTV e VoIP para mais de 3 milhões de clientes, mantendo consistentemente uma posição de liderança no mercado. A empresa oferece conectividade de alto desempenho, ocupando o 6º lugar global em velocidade de internet móvel 5G nos testes de conectividade da Ookla.¹

Vasil Melikidze, Diretor de Tecnologia da MagtiCom, comentou: "Como a maior operadora de telecomunicações do país, a MagtiCom é sinônimo de conectividade de categoria internacional. A Internet móvel confiável e de alta qualidade agora é parte integrante da vida diária, por isso estamos empenhados em oferecer a melhor experiência possível onde quer que nossos assinantes vivam, trabalhem e viajem. A parceria com a Mavenir como fornecedora de tecnologia confiável para nossa implantação de pequenas células fortalece significativamente essa missão – pois viabiliza uma hábil extensão da nossa capacidade, aumento da cobertura interna e apoio à crescente demanda por dados móveis de alta velocidade. Essa colaboração estratégica irá aumentar a experiência digital dos nossos clientes e confirma o papel da MagtiCom na condução do próximo capítulo da inovação móvel na Geórgia."

Sachin Karkala, Vice-Presidente Executivo e Gerente Geral de IMS e RAN da Mavenir, disse: "Este lançamento nacional de pequenas células para a MagtiCom realmente destaca a capacidade da Mavenir de transformar a experiência do usuário móvel em escala. De aplicações residenciais a empresariais e rurais, nossas soluções de pequenas células oferecem a capacidade, a cobertura e a eficiência energética de que os operadores precisam em um formato exclusivamente acessível - fácil de implantar, totalmente automatizado, altamente escalável e adaptável. Estamos orgulhosos da nossa parceria com a MagtiCom em apoio à sua agenda de inovação e para ajudar com a expansão da conectividade móvel de alto desempenho e uma experiência digital superior para os clientes em toda a Geórgia."

O portfólio de pequenas células da Mavenir abrange soluções totalmente nativas da nuvem que oferecem cobertura 4G e 5G em ambientes de rede internas, externas, corporativas, rurais e privadas. O sistema de pequenas células atualizáveis por software da Mavenir foi desenvolvido para aumentar a capacidade e a cobertura, ao mesmo tempo proporcionar suporte a casos de uso avançados em setores como Indústria 4.0, saúde, varejo, aviação, marítimo e comunicações de primeiros socorros.

1. De acordo com dados dos dois primeiros trimestres de 2025, a rede móvel da MagtiCom ficou em 6º lugar no mundo em velocidade de internet - 1 Year with Magti 5G: New Opportunities, Digital Experience, and International Recognition.

Sobre a Mavenir
A Mavenir habilita redes inteligentes, automatizadas e programáveis por meio do desenvolvimento de soluções de software de IA por design, nativas da nuvem, para operadoras de telefonia móvel. A profunda experiência com domínio de telecomunicações da empresa foi comprovada por meio de implantações com mais de 300 operadoras em todo o mundo em mais de 120 países, que juntas atendem mais de 50% dos assinantes de todo o mundo. A Mavenir combina sua profunda experiência em telecomunicações com a experiência em nuvem e TI, e conjuntos de habilidades em ciência de dados essenciais para resolver desafios reais dos clientes. Suas soluções de software comprovadas são IA por design, oferecendo o futuro nativo da IA e a evolução das operadoras para TechCos. Para mais informações, visite www.mavenir.com

Contato com a Mídia

Contatos de RP da Mavenir:
Emmanuela Spiteri
[email protected]

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