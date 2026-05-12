Terça, 12 de Maio de 2026
3°C 19°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

CGTN: Por que o mundo está de olho na próxima Conferência China-EUA?

A CGTN publicou um artigo sobre porque o mundo está na expectativa da próxima Conferência China-EUA. Em um cenário de contínuas tensões geopolítica...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
12/05/2026 às 06h15

PEQUIM, May 12, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- A convite do presidente chinês, Xi Jinping, o presidente dos EUA, Donald Trump, fará uma visita de Estado à China de 13 a 15 de maio, anunciou o Ministério das Relações Exteriores da China na segunda-feira.

Em um momento de contínuas tensões geopolíticas e frágil recuperação global, o mundo está observando de perto se os dois líderes podem estabilizar ainda mais as relações China-EUA e trazer a tão necessária certeza para o cenário internacional.

Manter as relações China-EUA no caminho certo

Para muitos observadores, a Conferência reflete uma esperança central: a estabilidade nos laços bilaterais.

Entrevistas conduzidas pela CGTN mostram uma visão comum dos experts de que a diplomacia de chefe de Estado há muito tempo serve como a "âncora" dessa estabilidade.

Como disse Wu Xinbo, reitor do Instituto de Estudos Internacionais da Universidade de Fudan, essa diplomacia de chefe de Estado "dá o tom e define a direção" dos laços bilaterais.

Da mesma forma, Sun Taiyi, professor associado da Christopher Newport University, observou que a comunicação direta entre líderes ajuda a reduzir a incerteza, evitar erros de cálculo e sinalizar que a estabilidade continua sendo primordial.

No ano passado, os dois líderes mantiveram a comunicação por meio de telefonemas e uma reunião presencial em Busan, na República da Coreia (ROK), ajudando a evitar grandes erros de cálculo e a manter o relacionamento geral estável.

Como Xi disse a Trump em Busan: "Diante dos ventos, das ondas e dos desafios, devemos manter o rumo certo, navegar pela paisagem complexa e manter firme o navio gigante das relações China-EUA".

A metáfora de "conduzir o navio" pode ser observada no progresso concreto.

Desde 2025, sob o consenso estratégico alcançado pelos dois chefes de Estado, as equipes econômicas de ambos os lados realizaram várias rodadas de negociações, enquanto o aumento das tarifas em grande escala foi interrompido. Uma nova rodada de consultas deve ocorrer na Coreia do Sul de 12 a 13 de maio, pouco antes da Conferência de Pequim.

Os intercâmbios interpessoais também ganharam impulso. Em abril, Pequim sediou eventos que marcaram o 55º aniversário da "Diplomacia de Ping-Pong" China-EUA, com centenas de jovens chineses e americanos participando de intercâmbios esportivos e culturais. Mais grupos de jovens dos EUA também viajaram para a China para programas de intercâmbio e estudo.

Trazer certeza para um mundo em mudança

Como as duas maiores economias do mundo e com as relações China-EUA sendo um dos laços bilaterais globais mais importantes, o resultado da diplomacia de chefe de Estado entre os dois países além de ajudar a estabilizar as relações bilaterais também têm um impacto mais amplo no desenvolvimento e na governança globais.

Como observou Chad Bown, membro sênior do Peterson Institute, "praticamente todos têm participação no resultado". O economista da Universidade Cornell, Eswar Prasad, foi mais longe, sugerindo que a reunião pode afetar o comércio global, a geopolítica e até mesmo a "ordem baseada em regras".

Entrevistas da CGTN com experts destacam os pontos semelhantes.

Zhang Tengjun, pesquisador associado do Instituto de Estudos Internacionais da China, disse que uma cooperação mais profunda poder impulsionar a recuperação global e estabilizar as cadeias industriais e de suprimentos, enfatizando que a trajetória dos laços bilaterais está intimamente ligada ao futuro do mundo.

Sobre esse ponto, o acadêmico Sun disse que as relações estáveis reduzem os riscos de interrupção da cadeia de suprimentos, volatilidade financeira e fragmentação geopolítica.

O reitor Wu observou que, como duas grandes potências tecnológicas do mundo, a China e os Estados Unidos têm a capacidade de gerar "resultados de ganhos mútuos" por meio de cooperação prática, com o apoio ao crescimento global mais amplo e ao progresso científico.

Cui Fan, vice-reitor da University of International Business and Economics, enfatizou que ambos os países compartilham a responsabilidade pela estabilidade da governança global.

Xi também destacou essa responsabilidade em Busan: "O mundo de hoje está enfrentando muitos problemas difíceis. A China e os Estados Unidos podem assumir conjuntamente a responsabilidade como principais países e trabalhar juntos para realizar coisas maiores e mais concretas para o bem dos nossos dois países e do mundo inteiro."

Este ano oferece uma oportunidade para que essa responsabilidade seja testada, com a China hospedando a APEC e os Estados Unidos hospedando a Conferência de Líderes do G20 – duas plataformas que podem abrir espaço para a coordenação da recuperação global, da segurança alimentar e energética, dos riscos de dívida e da reforma de governança.

Em um telefonema em fevereiro com Trump, Xi estabeleceu um caminho pragmático a seguir: "Com os dois lados trabalhando na mesma direção e com igualdade, respeito e benefício mútuo, certamente poderemos encontrar maneiras de abordar nossas preocupações em comum."

O mundo assistirá à próxima Conferência para ver como Pequim e Washington podem traduzir em ação o apelo de Xi de "progredir passo a passo para criar confiança mútua, encontrar o caminho certo para o entendimento e fazer de 2026 um ano em que os dois principais países avancem em direção ao respeito mútuo, à coexistência pacífica e à cooperação benéfica a todos".

https://news.cgtn.com/news/2026-05-11/Why-is-the-world-watching-the-upcoming-China-US-summit--1N3u9OWFqdq/p.html


Contato: CGTN Digital [email protected]

Primary Logo


GLOBENEWSWIRE (Distribution ID 9718218)
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Arquivo Publico - GAB University
Tecnologia Há 7 horas

Universidades internacionais adotam modelo híbrido de ensino

Universidades ao redor do mundo intensificam a adoção de modelos híbridos que unem aulas digitais, encontros presenciais e atividades práticas, em ...

 Banco de Imagens da Tecnogera
Tecnologia Há 8 horas

Eletrificação de ativos avança e transforma operações

A eletrificação de equipamentos avança no Brasil, impulsionada por eficiência e descarbonização, mas aumenta a dependência de energia contínua nas ...

 Arquivo Publico - GAB University
Tecnologia Há 8 horas

Educação online amplia internacionalização do ensino

Universidades de várias regiões aumentam programas digitais e híbridos para ampliar a internacionalização do ensino superior. Relatórios da UNESCO,...

 Arquivo Publico - GAB University
Tecnologia Há 9 horas

GAB University expande programas flexíveis nos EUA

A GAB University, com sede na Flórida, amplia sua atuação internacional ao oferecer programas acadêmicos online e híbridos voltados a estudantes br...

 freepik
Tecnologia Há 10 horas

Universidades adotam aprendizagem experiencial

Modelos de aprendizagem prática, imersiva e intercultural têm se expandido no ensino superior internacional, acompanhando a evolução do perfil estu...

Tenente Portela, RS
Tempo limpo
Mín. Máx. 19°
Sensação
0.73 km/h Vento
90% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
07h06 Nascer do sol
17h56 Pôr do sol
Quarta
20°
Quinta
21°
Sexta
22°
Sábado
23° 11°
Domingo
19° 13°
Últimas notícias
Tecnologia Há 35 minutos

CGTN: Por que o mundo está de olho na próxima Conferência China-EUA?
Esportes Há 6 horas

BR feminino: Palmeiras goleia Atlético-MG e assume vice-liderança
Meio ambiente Há 6 horas

Estado abre chamamento público para composição do Conselho Gestor do Fundo de Proteção Animal
Justiça Há 6 horas

PGR pede ao Supremo condenação de Eduardo Bolsonaro por coação
Geral Há 6 horas

Vereadores provocam universitários em SP e ato tem confronto

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Não atire, Vermelho... Sou eu!
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 4,89 0,00%
Euro
R$ 5,76 +0,00%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 419,018,58 -0,93%
Ibovespa
181,908,88 pts -1.19%
Mega-Sena
Concurso 3006 (09/05/26)
25
42
45
48
50
60
Ver detalhes
Quina
Concurso 7022 (11/05/26)
30
38
47
50
68
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3682 (11/05/26)
01
02
04
05
07
09
10
11
12
13
17
18
21
22
24
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2922 (11/05/26)
02
04
10
18
28
32
34
36
46
47
61
65
66
69
76
86
88
91
93
99
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2955 (11/05/26)
05
10
20
30
46
47
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias