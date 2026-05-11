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Universidades internacionais adotam modelo híbrido de ensino

Universidades ao redor do mundo intensificam a adoção de modelos híbridos que unem aulas digitais, encontros presenciais e atividades práticas, em ...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
11/05/2026 às 23h45
Universidades internacionais adotam modelo híbrido de ensino
Arquivo Publico - GAB University

Universidades de diversos países intensificam a adoção de modelos híbridos que combinam aulas digitais, encontros presenciais e atividades práticas, em resposta ao aumento da demanda por formatos flexíveis e internacionalizados. O movimento tem se consolidado nos últimos anos, impulsionado por investimentos em tecnologias digitais, plataformas remotas e estratégias de mobilidade acadêmica reduzida, conforme apontam relatórios da OECD, UNESCO, World Economic Forum e HolonIQ.

Segundo o relatório "Education at a Glance", publicado pela Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OECD), a transformação digital e a internacionalização permanecem entre os principais fatores de mudança no ensino superior global, influenciando metodologias, formatos acadêmicos e modelos de mobilidade estudantil. Dados da UNESCO indicam que o avanço das tecnologias educacionais amplia o acesso ao ensino superior e possibilita novas formas de colaboração acadêmica internacional.

A expansão da educação híbrida acelerou após investimentos em infraestruturas digitais e em plataformas de aprendizagem remota. Universidades passaram a combinar aulas online, atividades presenciais pontuais e experiências práticas como parte de programas acadêmicos internacionais. Essa combinação atende também estudantes adultos, profissionais em atividade e alunos internacionais que buscam formação complementar sem necessidade de mudança permanente para outro país.

Análise publicada pelo World Economic Forum projeta que a educação híbrida continuará em expansão diante da necessidade de formação contínua, qualificação global e adaptação às transformações do mercado de trabalho internacional. A mesma fonte destaca que a flexibilidade operacional dos modelos híbridos favorece a integração de experiências interculturais, programas de curta duração e residências acadêmicas temporárias realizadas em diferentes regiões.

Guilherme Sanches de Araujo, presidente da GAB University, uma universidade americana, ressalta que a combinação entre ensino digital e experiências presenciais tende a se consolidar como uma das principais tendências da educação superior internacional. "Os modelos híbridos permitem ampliar o acesso à formação global sem depender exclusivamente da mobilidade acadêmica tradicional. Existe uma integração cada vez maior entre tecnologia, experiências práticas e internacionalização", afirma.

Dados divulgados pela plataforma de inteligência de mercado HolonIQ apontam que o setor global de educação digital deve continuar em crescimento ao longo da próxima década, impulsionado pela internacionalização acadêmica e pela expansão de modelos híbridos e online. Nos últimos anos, universidades ampliaram programas internacionais complementares, experiências acadêmicas modulares e iniciativas multiculturais integradas ao ensino remoto e presencial.

Recentemente, a GAB University anunciou o projeto Global Biblical Extensions, iniciativa voltada à criação de experiências acadêmicas internacionais opcionais integradas a um modelo híbrido de formação intercultural, previsto para iniciar em 2027. Especialistas indicam que a tendência de integração entre educação digital, mobilidade acadêmica flexível e experiências presenciais deve permanecer como fator determinante no desenvolvimento do ensino superior internacional nos próximos anos.

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