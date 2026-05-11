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Eletrificação de ativos avança e transforma operações

A eletrificação de equipamentos avança no Brasil, impulsionada por eficiência e descarbonização, mas aumenta a dependência de energia contínua nas ...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
11/05/2026 às 23h11
Eletrificação de ativos avança e transforma operações
Banco de Imagens da Tecnogera

A eletrificação de ativos vem ganhando espaço em setores como construção, indústria e logística, impulsionada por metas globais de descarbonização, avanços tecnológicos e maior busca por eficiência energética. Relatório publicado pela Agência Internacional de Energia (IEA) aponta que a eletrificação tem acelerado globalmente e se consolidado como um dos principais vetores da transição energética.

Estudos ligados ao programa Industrial Energy-Related Technologies and Systems (IETS), iniciativa internacional vinculada à IEA, indicam que a eletrificação industrial deve ampliar a demanda por infraestrutura energética mais robusta, integrando tecnologias como armazenamento em baterias, sistemas híbridos e inteligência energética para garantir estabilidade operacional.

Ao mesmo tempo, o aumento do consumo de eletricidade em atividades industriais e produtivas reforça a necessidade de planejamento energético. A própria IEA projeta crescimento contínuo da demanda global de energia elétrica nos próximos anos, impulsionado pela eletrificação de diferentes setores econômicos.

Segundo Jorge Moreno, diretor de novos negócios da Tecnogera, a eletrificação altera diretamente a dinâmica energética das operações. "A substituição de equipamentos a diesel por soluções elétricas aumenta a eficiência e reduz emissões, mas também torna a operação mais dependente de energia contínua. Sem planejamento, isso pode elevar o risco operacional", afirma.

De acordo com o executivo, cresce a adoção de soluções integradas para garantir previsibilidade energética e continuidade operacional. "A combinação entre geração local, armazenamento em baterias e inteligência energética permite sustentar a operação com mais segurança e estabilidade", completa.

Nesse cenário, a eletrificação de ativos avança como uma tendência ligada à modernização industrial, ao aumento da eficiência energética e à necessidade de garantir maior segurança operacional em diferentes setores.

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