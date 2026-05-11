Segunda, 11 de Maio de 2026
2°C 15°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Educação online amplia internacionalização do ensino

Universidades de várias regiões aumentam programas digitais e híbridos para ampliar a internacionalização do ensino superior. Relatórios da UNESCO,...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
11/05/2026 às 22h30
Educação online amplia internacionalização do ensino
Arquivo Publico - GAB University

A expansão da educação online e dos modelos híbridos vem transformando o ensino superior internacional nos últimos anos. Universidades passaram a ampliar programas digitais, experiências acadêmicas flexíveis e iniciativas internacionais remotas como parte das estratégias de adaptação às novas demandas educacionais e à crescente conectividade global.

Segundo relatório publicado pela UNESCO sobre transformação digital na educação superior, instituições de ensino em diferentes países aceleraram investimentos em modelos online e híbridos após a expansão da aprendizagem digital observada nos últimos anos.

Dados da Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OECD) apontam que a digitalização do ensino superior passou a ocupar papel estratégico em processos de internacionalização acadêmica, especialmente em programas multiculturais e experiências educacionais transnacionais.

Além da expansão tecnológica, universidades também passaram a desenvolver formatos mais flexíveis de aprendizagem para atender estudantes adultos, profissionais em atividade e alunos internacionais que buscam formação complementar sem necessidade de mobilidade acadêmica integral.

Segundo relatório publicado pelo World Economic Forum, a transformação digital da educação está diretamente associada ao crescimento da aprendizagem contínua, da qualificação internacional e da adaptação profissional em um cenário global mais conectado.

A combinação entre ensino remoto, experiências presenciais pontuais e atividades interculturais também passou a integrar estratégias de internacionalização adotadas por instituições de ensino superior em diferentes regiões do mundo.

Para Guilherme Sanches de Araujo, presidente da GAB University, instituição de ensino superior sediada na Flórida, o avanço da educação digital ampliou as possibilidades de acesso à formação internacional. "Os modelos híbridos passaram a permitir experiências acadêmicas mais acessíveis e conectadas globalmente. A tecnologia aproximou estudantes, instituições e experiências multiculturais que antes dependiam exclusivamente da mobilidade física tradicional", afirma.

Segundo ele, universidades internacionais vêm buscando equilíbrio entre flexibilidade digital e experiências presenciais contextualizadas. "Existe uma tendência de integração entre ensino online, atividades práticas e experiências acadêmicas internacionais complementares. O modelo híbrido tende a continuar crescendo nos próximos anos", comenta.

Dados divulgados pelo HolonIQ, plataforma global de inteligência de mercado em educação, indicam que o setor de educação digital continuará em expansão ao longo da próxima década, impulsionado pelo crescimento da conectividade, da internacionalização acadêmica e da busca por modelos educacionais flexíveis.

Nos últimos anos, universidades internacionais passaram a ampliar programas online multiculturais, cursos internacionais híbridos e iniciativas globais complementares integradas a experiências práticas e interculturais.

Recentemente, a GAB University anunciou o desenvolvimento do projeto Global Biblical Extensions, iniciativa voltada à criação de experiências acadêmicas internacionais opcionais integradas a um modelo de educação híbrida e formação intercultural previsto para iniciar a partir de 2027.

Especialistas apontam que a combinação entre educação digital, internacionalização acadêmica e aprendizagem flexível deve continuar influenciando as transformações do ensino superior global nos próximos anos.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Banco de Imagens da Tecnogera
Tecnologia Há 24 minutos

Eletrificação de ativos avança e transforma operações

A eletrificação de equipamentos avança no Brasil, impulsionada por eficiência e descarbonização, mas aumenta a dependência de energia contínua nas ...

 Arquivo Publico - GAB University
Tecnologia Há 2 horas

GAB University expande programas flexíveis nos EUA

A GAB University, com sede na Flórida, amplia sua atuação internacional ao oferecer programas acadêmicos online e híbridos voltados a estudantes br...

 freepik
Tecnologia Há 3 horas

Universidades adotam aprendizagem experiencial

Modelos de aprendizagem prática, imersiva e intercultural têm se expandido no ensino superior internacional, acompanhando a evolução do perfil estu...

 Divulgação/Metal Work
Tecnologia Há 4 horas

Metal Work apresenta inovações em automação na FEIMEC 2026

Empresa brasileira de máquinas e equipamentos apresentou na FEIMEC 2026 soluções para a Indústria 4.0, como upgrade tecnológico para predição nível...

 Allp Fit
Tecnologia Há 5 horas

Allp Fit leva plano de expansão à Brazil Week em NY

Comitiva liderada pelo CEO & Founder Anderson Franco participa de agenda estratégica com investidores globais e lideranças empresariais durante a B...

Tenente Portela, RS
Tempo limpo
Mín. Máx. 15°
Sensação
0.93 km/h Vento
81% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
07h05 Nascer do sol
17h56 Pôr do sol
Terça
19°
Quarta
19°
Quinta
16°
Sexta
20°
Sábado
15°
Últimas notícias
Tecnologia Há 22 minutos

Eletrificação de ativos avança e transforma operações
Senado Federal Há 22 minutos

Circo ganha reconhecimento em lei como manifestação da cultura nacional
Senado Federal Há 22 minutos

Izalci Lucas aponta influência política nos casos do Banco Master e do BRB
Senado Federal Há 22 minutos

Plenário avalia criação de política nacional para alunos com superdotação na quarta
Tecnologia Há 1 hora

Educação online amplia internacionalização do ensino

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Não atire, Vermelho... Sou eu!
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 4,89 0,00%
Euro
R$ 5,76 +0,00%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 420,594,40 -0,56%
Ibovespa
181,908,88 pts -1.19%
Mega-Sena
Concurso 3006 (09/05/26)
25
42
45
48
50
60
Ver detalhes
Quina
Concurso 7021 (09/05/26)
01
24
29
57
61
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3681 (09/05/26)
01
02
04
05
07
09
11
12
14
15
16
20
21
22
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2921 (08/05/26)
01
06
18
26
33
41
47
49
55
61
64
69
71
72
74
75
78
91
92
93
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2954 (08/05/26)
06
15
32
33
39
49
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias