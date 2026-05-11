Allp Fit leva plano de expansão à Brazil Week em NY

A Allp Fit, uma das redes de academias que mais cresce no Brasil, participa da Brazil Week durante os dias 11 a 14 de maio, em Nova York, levando ao cenário internacional não apenas seus números de expansão, mas também a visão de negócio que busca transformar a companhia em um dos ecossistemas mais inovadores do mercado fitness e wellness brasileiro.

A delegação é liderada pelo CEO "Founder Anderson Franco", acompanhado do diretor-geral Wellington Borges, do CFO Rogério Wellausen e do vice-diretor-geral Bruno Ciolli. A agenda, construída em parceria com o Money Report, reúne investidores, executivos e empresários globais em encontros estratégicos voltados à expansão internacional, inovação, tecnologia, mercado de franquias e construção de valor de longo prazo.

Entre os compromissos da comitiva estão a participação no Money Report Innovation Day, realizado na sede da AWS, em Manhattan, além de encontros privados com investidores, eventos institucionais e fóruns de alto nível, como a conferência "Desafios e Metas 2030", promovida na sede da BlackRock, reunindo lideranças empresariais para discutir cenário macroeconômico, transformação de mercados e oportunidades globais de negócios.

A programação inclui ainda o tradicional Private Dinner na NY Gallery, o Gala Dinner da Câmara Americana — realizado no Museu de História Natural de Nova York e que reúne cerca de mil empresários brasileiros e americanos —, além da homenagem a José Auriemo Neto, eleito Pessoa do Ano 2026 pelo Money Report, em evento fechado na Tiffany & Co The Landmark.

A participação da Allp Fit acontece em um momento de forte aceleração da companhia. No primeiro trimestre de 2026, o grupo alcançou 70 unidades abertas em 15 estados brasileiros, registrando crescimento de 75% no faturamento em relação ao mesmo período do ano anterior, além de aumento de 36% no número de alunos e crescimento de 12% no ticket médio.

Os indicadores reforçam a eficiência operacional do modelo construído pela companhia. Unidades com mais de seis meses de operação registraram EBITDA médio de 33%, com faturamento superior a R$ 500 mil mensais por unidade. Atualmente, a rede soma 70 academias em operação e 207 unidades comercializadas em fase de implantação. A expectativa é encerrar 2026 com 125 unidades abertas e atingir 400 operações em funcionamento até 2028.

Mais do que crescimento acelerado, a Allp Fit vem consolidando uma proposta baseada em experiência, tecnologia, acessibilidade, escala e construção de comunidade. A companhia aposta em um modelo que integra saúde física, mental e emocional, aliado à eficiência operacional e expansão sustentável.

"A Allp Fit nasceu para democratizar acesso à saúde, performance e qualidade de vida, mas também para construir um ecossistema de transformação real na vida das pessoas. Nós acreditamos que empresas fortes são aquelas que geram relevância para o outro. Crescemos com eficiência, mas principalmente com visão de longo prazo, cultura e capacidade de execução", afirma Anderson Franco, CEO & Founder da companhia.

Segundo o executivo, a participação na Brazil Week representa um passo importante no processo de internacionalização institucional da marca.

"Estamos entrando em uma nova fase da companhia. Construímos um modelo sólido, escalável e altamente rentável. Agora buscamos conectar esse potencial a investidores estratégicos que compartilhem uma visão de expansão sustentável, inovação e geração de valor de longo prazo para todo o ecossistema Allp Fit", completa.

Além da agenda em Nova York, Anderson Franco também cumpre compromissos institucionais em Boston, incluindo reuniões com especialistas em estruturação empresarial nos Estados Unidos, representantes públicos locais, empresários e investidores.

A programação será encerrada com um jantar entre lideranças brasileiras e americanas voltado à apresentação institucional do ecossistema Allp Fit e à construção de novas conexões estratégicas para o futuro da companhia.