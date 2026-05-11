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Alta demanda por IA acelera mudanças no mercado de trabalho

Busca por profissionais cresce mais de 300% no país e impulsiona iniciativas de orientação e formação na área de tecnologia

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
11/05/2026 às 17h16
Alta demanda por IA acelera mudanças no mercado de trabalho
Shutterstock

A expansão da inteligência artificial (IA) no mercado de trabalho tem intensificado a busca por profissionais qualificados e impulsionado movimentos de transição de carreira. No Brasil, a procura por talentos com habilidades em IA cresceu mais de 300% nos últimos anos, segundo levantamento da Gupy.

Com aplicações cada vez mais presentes em diferentes segmentos, a IA deixa de ser restrita a especialistas e passa a exigir domínio prático em diversas áreas. Dados do Barômetro de Empregos em IA da PwC indicam que todos os setores econômicos já estão ampliando o uso da tecnologia, inclusive os mais tradicionais, como mineração e construção. Como consequência, as habilidades procuradas pelos empregadores estão mudando 66% mais rápido nas ocupações mais expostas à IA, em comparação com as menos impactadas.

Segundo o pró-reitor do Centro Universitário FIAP, Wagner Sanchez, essa mudança já altera o perfil mais valorizado pelas empresas. "A demanda por desenvolvedores tradicionais está dando lugar a profissionais que dominam a IA em suas respectivas áreas, seja no design, na medicina ou na tecnologia", afirma.

Diante desse cenário, iniciativas voltadas à orientação profissional e à aproximação com o mercado têm ganhado espaço. A Semana Carreira Tech, promovida pela FIAP, é uma dessas ações e reúne uma série de cinco lives gratuitas, com certificado, voltadas a quem deseja entender melhor as possibilidades na área de tecnologia.

A programação inclui um panorama inicial sobre carreiras no setor, além de discussões sobre inteligência artificial, desenvolvimento, dados, cibersegurança e engenharias aplicadas. Entre os temas abordados estão as novas profissões ligadas à IA, a construção de soluções tecnológicas e o papel da inovação em diferentes áreas. O evento também contempla orientações práticas para inserção no mercado de trabalho, com dicas sobre atualização de currículo, perfil profissional e preparação para processos seletivos.

Ao conectar tendências de mercado com caminhos de formação, iniciativas desse tipo refletem um cenário em que a qualificação contínua se torna essencial. "Em um contexto de rápida transformação tecnológica, a capacidade de aprender e aplicar inteligência artificial tende a ser determinante para a inserção e permanência no mercado de trabalho", conclui Sanchez.

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