Santa Catarina estreia participação no Fórum de Turismo 60+ para captar viajantes da melhor idade

Fotos: Divulgação / Setur

Com estande próprio e comitiva de coexpositores, Santa Catarina apresenta em São Paulo as potencialidades para um público que viaja o ano todo e busca experiências exclusivas. Pela primeira vez, a Secretaria de Estado do Turismo de Santa Catarina (Setur) marca presença de forma estratégica no Fórum de Turismo 60+, evento que ocorre nos dias 11 e 12 de maio, na capital paulista. A iniciativa visa consolidar o estado como destino preferencial para o público da melhor idade, um dos segmentos que mais cresce e movimenta a economia do setor no Brasil.

A participação catarinense vai além das capacitações técnicas. No local, a Setur coordena um estande que reúne mais de 10 coexpositores de diversas regiões do estado. O objetivo é apresentar as múltiplas vocações turísticas de Santa Catarina, desde o turismo de águas termais e religioso até a rica gastronomia e o patrimônio histórico, adaptados para atender às exigências desse perfil de viajante. O mercado 60+ tornou-se um pilar fundamental para o equilíbrio do setor. Com maior disponibilidade de tempo e recursos, esses turistas têm o hábito de viajar em qualquer época do ano, o que contribui diretamente para a redução da sazonalidade.

Foto: Reprodução/Secom SC

Além disso, o perfil deste público passou por uma transformação significativa: se antes o foco eram apenas atividades tradicionais, hoje os viajantes da terceira idade buscam por experiências únicas, imersão cultural e roteiros que ofereçam conforto aliado ao bem-estar e segurança. A Secretária de Estado do Turismo, Catiane Seif, reforça que o estado está preparado para atender este novo comportamento de consumo: “Estamos em São Paulo para mostrar que Santa Catarina compreende e acolhe as necessidades do turista 60+. Nossa participação neste fórum reafirma o compromisso do Governo do Estado em promover um turismo inclusivo e diversificado. Queremos que este público saiba que, em nosso estado, eles encontram não apenas segurança e infraestrutura, mas também vivências autênticas que celebram a vida em todas as idades.”

A estratégia de promoção destaca a diversidade das quatro estações em Santa Catarina e a segurança. O estado se posiciona como um destino completo: no verão, as praias acessíveis e tranquilas; no outono e inverno, o aconchego da serra com seu turismo rural e vinícolas; e na primavera, o florescer das tradições e festas típicas. Essa pluralidade garante que o viajante 60+ encontre atrativos memoráveis em qualquer mês escolhido para o seu embarque.