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InternetSul apresenta Campanha Poste Limpo à Coinfra

Objetivo foi a identificação de necessidades e encontro de soluções para infraestruturas no Rio Grande do Sul, contando com grupos temáticos de atu...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
11/05/2026 às 16h41
InternetSul apresenta Campanha Poste Limpo à Coinfra
Gerd Altmann por Pixabay

A InternetSul participou de uma reunião com o Conselho de Infraestrutura (Coinfra), ligado à Fiergs, que tem como objetivo a identificação de necessidades e encontro de soluções infraestruturais no estado do Rio Grande do Sul, e conta com grupos temáticos de atuação nas áreas de energia, logística, telecomunicações e saneamento.

Na reunião, a InternetSul apresentou os avanços e resultados da Campanha Poste Limpo — iniciativa encabeçada pela Associação, com a participação de diversas outras entidades, concessionárias e entes do poder público, que vem ganhando escala em diferentes regiões com foco na organização da infraestrutura aérea e na retirada de cabos obsoletos.

Durante o encontro, a presidente da InternetSul, Raquel Maria Camera Schwambach, destacou o alcance do projeto e sua evolução nos últimos meses. "Tivemos a oportunidade de apresentar uma explanação detalhada sobre o projeto que vem sendo desenvolvido em diversos municípios, com números expressivos de retirada de cabos obsoletos. Hoje já são mais de 40 cidades envolvidas nessa iniciativa", afirmou.

A dirigente também reforçou que o sucesso da campanha depende de uma atuação coordenada entre diferentes agentes. "Deixamos claro que esse trabalho exige união de esforços e apoio efetivo dos órgãos públicos, da concessionária de energia, do Ministério Público em muitas situações e, principalmente, dos ocupantes dos postes. Trata-se de uma demanda coletiva, que depende do comprometimento de todos", explicou.

Raquel ainda fez questão de esclarecer o papel da entidade dentro da iniciativa. "Não somos os responsáveis diretos pela retirada dos cabos. A InternetSul desenvolveu a metodologia e atua como articuladora, incentivando que algo concreto seja feito para enfrentar esse problema", pontuou.

A participação na Coinfra, segundo a presidente, representa um passo importante para ampliar o alcance do projeto. "Entendemos que estar nesse grupo de trabalho é ter um apoio maior para propagar a iniciativa e também contribuir com novas ideias sobre o que mais pode ser feito para minimizar o problema dos cabos desordenados, que geram poluição visual e expõem a população a riscos", acrescentou.

O diretor técnico da InternetSul, Anderson Auler, também destacou a relevância da articulação institucional para garantir a efetividade das ações. Segundo ele, o modelo do Poste Limpo já demonstrou que, quando há liderança e engajamento local, os resultados são consistentes e duradouros. "O projeto traz uma metodologia clara, com planejamento, cronograma e divisão de responsabilidades. Quando todos os envolvidos participam — poder público, concessionária e provedores —, é possível avançar de forma organizada e com impacto real nas cidades", afirmou.

Como funciona o Poste Limpo

A Campanha Poste Limpo se baseia em uma metodologia estruturada, que começa com a identificação dos ocupantes dos postes e a criação de um grupo de trabalho envolvendo prefeitura, concessionária de energia e provedores. Um coordenador municipal lidera as ações, que são organizadas em cronogramas de até seis meses, com definição de áreas prioritárias.

A atuação da InternetSul e dos provedores associados ocorre em regime de colaboração excepcional, em caráter subsidiário à gestão da infraestrutura. Esta iniciativa visa sanar, de forma proativa e cooperativa, gargalos históricos de organização da malha aérea, sem que isso implique na assunção de responsabilidades primárias que, por força legal e regulatória, competem às concessionárias de energia detentoras dos ativos.

As atividades incluem testes em campo para identificação de cabos ativos e inativos, mutirões de retirada de estruturas em desuso e ações de conscientização junto à comunidade. Cada agente tem um papel específico: o poder público coordena e dá suporte operacional, a concessionária notifica e apoia tecnicamente, e os provedores realizam a adequação e remoção de seus cabos.

Desafios e próximos passos

Apesar dos avanços, a InternetSul reforçou à Coinfra que ainda há desafios importantes a serem superados. Entre eles, a falta de engajamento efetivo do poder público em algumas cidades — como citado no caso de Porto Alegre —, além da complexidade na destinação adequada dos materiais retirados e na coordenação entre múltiplos atores.

A reunião reforçou a importância de ampliar o debate institucional e fortalecer parcerias para que o modelo possa ser replicado com maior eficiência em todo o país, contribuindo para cidades mais organizadas, seguras e visualmente mais limpas.

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