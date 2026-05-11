Segunda, 11 de Maio de 2026
2°C 15°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Evolução urbana redefine segurança em condomínios

Especialista da White Segurança explica como a tecnologia, a gestão de riscos e a experiência dos moradores têm moldado o novo padrão de proteção p...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
11/05/2026 às 15h30
Evolução urbana redefine segurança em condomínios
Imagem do Magnific/Freepik

A segurança condominial tem passado por uma transformação significativa em 2026. O aumento da complexidade dos centros urbanos e das demandas por proteção tem impulsionado a adoção de soluções mais inteligentes, integradas e eficientes, fazendo com que o tema deixe de ser apenas operacional para se tornar estratégico. Embora os crimes contra o patrimônio continuem entre os mais frequentes no país, dados do Anuário 2025 do Fórum Brasileiro de Segurança Pública apontam queda de 19,2% nos roubos a residências entre 2023 e 2024, indicando que políticas integradas e uso de inteligência podem trazer resultados concretos. Apesar dessa redução, a percepção de insegurança permanece elevada em centros urbanos, reforçando a necessidade de que condomínios adotem modelos de segurança mais estruturados e preventivos.

De acordo com Wesley Henrique Rosa, gerente-geral da White Segurança, empresa especializada em soluções de segurança residencial e corporativa, os condomínios enfrentam problemas cada vez mais dinâmicos e menos previsíveis. "Com cidades mais densas, maior circulação de pessoas, crescimento do comércio digital e aumento no fluxo de entregas, os condomínios passaram a enfrentar riscos mais complexos", explica.

O executivo afirma ainda que o comportamento dos moradores é um fator que tem influenciado diretamente esse novo modelo. "Hoje, as pessoas buscam mais praticidade, agilidade e autonomia no dia a dia, ao mesmo tempo em que esperam um alto nível de proteção".

"Além disso, o crescimento do e-commerce aumentou o volume de entregas e a circulação de prestadores de serviço, o que exige processos mais eficientes e seguros de controle de acesso. O número de pedidos realizados em 2025 passou dos 438 milhões, com mais de 94 milhões de compradores ativos no período e um faturamento ultrapassando os R$ 235 bilhões. A segurança passa a ser parte da experiência dentro do condomínio, impulsionando a adoção de modelos mais inteligentes, como portarias virtuais, sistemas automatizados e monitoramento integrado", acrescenta.

Para Rosa, síndicos e administradoras também precisam adotar uma visão mais estratégica e tratar a segurança não como custo operacional, mas como parte da gestão do condomínio. "Isso envolve planejamento, análise de riscos e tomada de decisão baseada em dados. É fundamental investir em processos bem definidos, treinamento e tecnologias que tragam mais controle e rastreabilidade", destaca o executivo.

Condomínios integram tecnologia para melhorar segurança

De acordo com análise da White Segurança, entre as soluções que vêm ganhando espaço nos condomínios brasileiros estão a implementação de sistemas de controle de acesso inteligente, como reconhecimento facial, que tornam a entrada de moradores e visitantes mais segura e rastreável. Além disso, câmeras com inteligência artificial também se destacam, capazes de identificar comportamentos suspeitos e gerar alertas em tempo real.

Segundo o gerente-geral da empresa, torres de vigilância inteligentes também têm ganhado espaço, especialmente em áreas externas e perímetros, enquanto modelos de portaria virtual e híbrida combinam monitoramento remoto com suporte humano, aumentando a eficiência e reduzindo falhas operacionais.

"Outro avanço importante é a integração entre sistemas privados e iniciativas públicas, como o Smart Sampa, a Muralha Paulista e o Córtex, que permitem o compartilhamento de informações e ampliam a capacidade de resposta. Somado ao uso de dados para análise e tomada de decisão, esse modelo transforma a segurança em um processo mais inteligente, integrado e estratégico", ressalta Rosa.

O executivo observa que o futuro da segurança condominial aponta para modelos cada vez mais integrados, inteligentes e orientados por dados. "Uma das principais tendências é o avanço da automação e da inteligência artificial, permitindo que sistemas identifiquem padrões, antecipem riscos e apoiem decisões em tempo real".

"Além disso, a experiência do morador deve ganhar protagonismo com uma segurança cada vez mais fluida, menos invasiva e integrada à rotina. O setor caminha para uma visão estratégica, em que a segurança deixa de ser apenas reativa e passa a atuar de forma preventiva, contribuindo não só para a proteção, mas também para a valorização e gestão inteligente dos empreendimentos", conclui.

Para saber mais, basta acessar: https://www.whiteseguranca.com/

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Tecnologia Há 4 horas

Tecnologia transforma a gestão de condomínios

A digitalização da gestão condominial avança com soluções como aplicativos, controle de acesso e armários inteligentes para recebimento e entrega d...

 Beta Rede/Divulgação
Tecnologia Há 3 dias

Beta Rede lança manifesto sobre papel da comunicação

Holding apresenta nova campanha institucional narrada por Cauã Reymond, reforçando o conceito de comunicação como instrumento de decisão e manutenç...

 Arquivo PAM
Tecnologia Há 3 dias

PAM Saint-Gobain apresenta soluções no Water Loss

A PAM Saint-Gobain participou do Water Loss 2026, realizado no Rio de Janeiro, reforçando sua atuação em eficiência hídrica, inovação e sustentabil...

 Acerto Macke Consultoria
Tecnologia Há 3 dias

Macke completa 17 anos e avança com nova onda de funding

Alta de recursos públicos para inovação reforça trajetória da consultoria, que amplia atuação com grandes empresas e investe em produção de conteúd...

 Banco de Imagens Shutterstock
Tecnologia Há 3 dias

Curso gratuito ensina a fazer gestão de carteira B2B

Minicurso foi estruturado em parceria com Matheus Muller, da GestãoMax, para ajudar indústrias B2B a classificar clientes, definir prioridades come...

Tenente Portela, RS
15°
Tempo limpo
Mín. Máx. 15°
14° Sensação
0.76 km/h Vento
40% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
07h05 Nascer do sol
17h56 Pôr do sol
Terça
19°
Quarta
19°
Quinta
16°
Sexta
20°
Sábado
15°
Últimas notícias
Programa “Meu Lar” Há 5 minutos

Novo programa habitacional de Três Passos prevê auxílio para 30 contratos em 2026
Entretenimento Há 21 minutos

Taubaté recebe Festival de Cerâmica e Arte Figureira
Câmara Há 22 minutos

Comissão aprova aviso ao Conselho Tutelar se criança presenciar prisão de pais por tráfico
Política Há 22 minutos

Lula veta lei que reconhece estágio como experiência profissional
Câmara Há 22 minutos

Comissão aprova criação de cargos para Tribunal Regional do Trabalho com sede no Ceará

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Não atire, Vermelho... Sou eu!
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 4,89 +0,02%
Euro
R$ 5,76 -0,03%
Peso Argentino
R$ 0,00 -3,03%
Bitcoin
R$ 425,672,16 +2,33%
Ibovespa
182,100,89 pts -1.11%
Mega-Sena
Concurso 3006 (09/05/26)
25
42
45
48
50
60
Ver detalhes
Quina
Concurso 7021 (09/05/26)
01
24
29
57
61
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3681 (09/05/26)
01
02
04
05
07
09
11
12
14
15
16
20
21
22
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2921 (08/05/26)
01
06
18
26
33
41
47
49
55
61
64
69
71
72
74
75
78
91
92
93
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2954 (08/05/26)
06
15
32
33
39
49
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias