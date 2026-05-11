ATUALIZADA: Identificada a vítima do homicídio registrado em Braga na noite de domingo (10/05)

Os fatos se deram no bairro Santo Antônio, em Braga, por volta das 20h do domingo (10/05). De acordo com o apurado até o momento, a vítima Joel Marcos Carlim (45 anos), teve seu carro cercado e foi retirado do veículos pelos autores (a princípio, três), que começaram a agredi-lo, e um deles lhe desferiu um golpe de faca na altura do pescoço, sendo socorrido mas não resistindo aos ferimentos, chegando ao hospital já em óbito.

A motivação não restou clara, mas há indicativos de desavença pretérita entre vítima e o autor da facada. O corpo foi encaminhado à necropsia e os fatos são objeto de inquérito policial que buscará elucidar todas as circunstâncias do fato.