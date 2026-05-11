Segunda, 11 de Maio de 2026
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Audiência pública debate crise no abastecimento de água em Tenente Portela

Moradores, lideranças e entidades cobram melhorias no serviço, denunciam altos custos e criam comissão para encaminhar reivindicações aos órgãos competentes

Por: Andre Eberhardt Fonte: Jornal Província
11/05/2026 às 11h37 Atualizada em 11/05/2026 às 11h49
Audiência pública debate crise no abastecimento de água em Tenente Portela
(Foto: Divulgação)

Uma audiência pública realizada em Tenente Portela na última sexta feira, debateu os problemas relacionados ao abastecimento de água, reclamações sobre a qualidade do serviço e os altos custos cobrados da população.
O encontro reuniu lideranças locais e regionais, além de representantes de diferentes setores da sociedade. Segundo a representante sindical Ivete, a audiência foi motivada pelas constantes reclamações recebidas diariamente da comunidade.

Conforme relatado, a maioria das pessoas que procura o sindicato para pagar contas de água manifesta insatisfação com o serviço prestado. Durante a reunião, foi criada uma comissão para dar continuidade aos debates e encaminhar denúncias e reivindicações.
O grupo contará com representantes do sindicato, do Hospital Santo Antônio, da indústria local, da administração municipal e de entidades da sociedade civil.

A audiência também teve participação de vereadores de Tenente Portela, Três Passos e da região além de lideranças de Tiradentes do Sul e do deputado estadual Jefferson Fernandes, do vice-prefeito de Tenente Portela Claudenir Scherer e da Presidente do Sindicato de Tenente Portela Ivete Ulrich.
Um dos pontos destacados foi a situação enfrentada pelo Hospital Santo Antônio, que depende frequentemente de caminhões-pipa para garantir o abastecimento de água.
Segundo representantes da instituição, foi necessário contratar um funcionário exclusivamente para monitorar a questão hídrica.

A comissão pretende reunir fotos, relatos e provas para encaminhar denúncias aos órgãos competentes, incluindo Ministério Público e Procon. Os participantes também defenderam maior mobilização popular para fortalecer as reivindicações da comunidade.
A audiência marcou o início de uma série de debates sobre o futuro do abastecimento de água no município e possíveis alternativas para melhorar o serviço prestado à população. Em nota a prefeitura de Tenente Portela está atenta aos serviçoes realizados pela empresa.



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