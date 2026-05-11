Audiência pública debate crise no abastecimento de água em Tenente Portela

Uma audiência pública realizada em Tenente Portela na última sexta feira, debateu os problemas relacionados ao abastecimento de água, reclamações sobre a qualidade do serviço e os altos custos cobrados da população.

O encontro reuniu lideranças locais e regionais, além de representantes de diferentes setores da sociedade. Segundo a representante sindical Ivete, a audiência foi motivada pelas constantes reclamações recebidas diariamente da comunidade.



Conforme relatado, a maioria das pessoas que procura o sindicato para pagar contas de água manifesta insatisfação com o serviço prestado. Durante a reunião, foi criada uma comissão para dar continuidade aos debates e encaminhar denúncias e reivindicações.

O grupo contará com representantes do sindicato, do Hospital Santo Antônio, da indústria local, da administração municipal e de entidades da sociedade civil.



A audiência também teve participação de vereadores de Tenente Portela, Três Passos e da região além de lideranças de Tiradentes do Sul e do deputado estadual Jefferson Fernandes, do vice-prefeito de Tenente Portela Claudenir Scherer e da Presidente do Sindicato de Tenente Portela Ivete Ulrich.

Um dos pontos destacados foi a situação enfrentada pelo Hospital Santo Antônio, que depende frequentemente de caminhões-pipa para garantir o abastecimento de água.

Segundo representantes da instituição, foi necessário contratar um funcionário exclusivamente para monitorar a questão hídrica.



A comissão pretende reunir fotos, relatos e provas para encaminhar denúncias aos órgãos competentes, incluindo Ministério Público e Procon. Os participantes também defenderam maior mobilização popular para fortalecer as reivindicações da comunidade.

A audiência marcou o início de uma série de debates sobre o futuro do abastecimento de água no município e possíveis alternativas para melhorar o serviço prestado à população. Em nota a prefeitura de Tenente Portela está atenta aos serviçoes realizados pela empresa.





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