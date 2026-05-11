Segunda, 11 de Maio de 2026
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Hospital Santo Antônio de Tenente Portela integra programa estadual de reforço contra doenças respiratórias

Definidos os primeiros 45 hospitais gaúchos que abrirão novos leitos pediátricos para tratar a Síndrome Respiratória Aguda Grave

Por: Andre Eberhardt Fonte: Jornal Província com informações O Sul
11/05/2026 às 11h27 Atualizada em 11/05/2026 às 11h30
Hospital Santo Antônio de Tenente Portela integra programa estadual de reforço contra doenças respiratórias
(Foto: Andre Eberhardt/ Jornal Província)

O município de Tenente Portela foi contemplado no Programa Inverno Gaúcho com Saúde 2026, lançado pelo governo do Estado para ampliar o atendimento de pacientes com Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG).
O Hospital Santo Antônio está entre os 45 primeiros hospitais habilitados para a abertura de novos leitos pediátricos durante o período de maior circulação de doenças respiratórias.

Nesta primeira etapa, o Estado irá financiar 106 leitos pediátricos entre UTIs e suporte ventilatório pulmonar.
O investimento estadual previsto é de R$ 15,6 milhões para manutenção dos leitos pelo período de 90 dias.
Além de Tenente Portela, a Região Norte também conta com hospitais contemplados em Carazinho, Erechim, Passo Fundo, Sarandi, Soledade e Cruz Alta.
Na Região Metropolitana, foram incluídos hospitais de Porto Alegre, Alvorada, São Leopoldo, Viamão e Sapucaia do Sul.
Já a Serra Gaúcha recebeu habilitações em Bento Gonçalves, Caxias do Sul, Farroupilha, Guaporé, Nova Prata, Veranópolis e Carlos Barbosa.

Nos Vales, o programa contempla Arroio do Meio, Candelária, Estrela, Lajeado, Santa Cruz do Sul, Segredo e Teutônia.
O Sul do Estado também terá reforço hospitalar em Bagé, Pelotas, Piratini e Santa Vitória do Palmar.
Na Região Missioneira, foram contemplados hospitais de Santa Rosa, São Borja e São Luiz Gonzaga.
Segundo a Secretaria Estadual da Saúde, a medida busca ampliar a capacidade de atendimento e garantir resposta regionalizada durante o inverno gaúcho.


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