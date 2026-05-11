Segunda, 11 de Maio de 2026
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Caminhão carregado com suínos tomba na ERS-472 entre Tenente Portela e Palmitinho

Acidente aconteceu durante a madrugada e provocou a morte de alguns animais às margens da rodovia.

Por: Marcelino Antunes Fonte: Jornal Província
11/05/2026 às 09h51 Atualizada em 11/05/2026 às 10h36
Caminhão carregado com suínos tomba na ERS-472 entre Tenente Portela e Palmitinho
(Foto: Redes Sociais)

Um acidente de trânsito foi registrado nas primeiras horas desta segunda-feira, 11 de maio de 2026, na ERS-472, no trecho conhecido como Esquina do Comércio, entre os municípios de Tenente Portela e Palmitinho.

De acordo com informações, um caminhão utilizado no transporte de porcos saiu da pista e acabou tombando às margens da estrada. Com a força do impacto, parte dos animais morreu no local, enquanto outros precisaram ser retirados da carga após o acidente.

Até o momento, não foram divulgadas informações oficiais sobre as condições de saúde do motorista, nem se havia outros ocupantes no veículo no instante da ocorrência.

As circunstâncias que levaram ao tombamento ainda não foram esclarecidas e deverão ser apuradas pelas autoridades responsáveis.

 

(Vídeo: Redes Sociais)

 

 

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