Veículo perde controle, despenca em barranco e colide contra residência em Itapiranga

Um acidente mobilizou equipes de resgate na noite deste sábado, dia 9, em Itapiranga. A ocorrência foi registrada por volta das 23h30, na rua Bom Sossego, localizada no bairro Santa Tereza Alto.
De acordo com as informações apuradas, um automóvel modelo Corsa saiu da pista por motivos ainda desconhecidos, caiu em um barranco e acabou atingindo a estrutura de uma residência próxima ao local.
O Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina foi acionado para atender a ocorrência e realizou o resgate do condutor, que ficou preso no interior do veículo após a colisão.
Apesar do susto e dos danos causados, o motorista não sofreu ferimentos. Mesmo assim, ele foi encaminhado ao hospital de Itapiranga para avaliação médica.
A Polícia Militar também esteve no local para atender a ocorrência e registrar o acidente.
