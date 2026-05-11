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Palmeira das Missões sediará Encontro Estadual de Crédito Fundiário para Agricultura Familiar em julho

Evento lançado na Prefeitura contará com participação da ministra Fernanda Machiavelli e deve discutir sucessão rural e acesso à terra

Por: Andre Eberhardt Fonte: Jornalismo RP
11/05/2026 às 07h49
Palmeira das Missões sediará Encontro Estadual de Crédito Fundiário para Agricultura Familiar em julho
(Foto: Divulgação Rádio Palmeira)

Palmeira das Missões sediará, nos dias 1º e 2 de julho de 2026, o Encontro Estadual de Crédito Fundiário para Agricultura Familiar. O lançamento oficial do evento ocorreu na tarde da sexta-feira (08), no gabinete do prefeito, na Prefeitura Municipal, reunindo representantes do poder público, entidades ligadas ao setor agrícola e lideranças regionais.

A programação terá como destaque a presença confirmada da ministra do Desenvolvimento Agrário, Fernanda Machiavelli, além de representantes estaduais e nacionais ligados ao Programa Nacional de Crédito Fundiário.

Durante o lançamento, o vice-prefeito Régis Lorenzoni destacou a importância do debate sobre sucessão familiar e acesso à terra para pequenos produtores. Segundo ele, muitos agricultores enfrentam dificuldades para acessar linhas de crédito em razão da situação documental das propriedades rurais.

“Temos casos de matrículas com diversos herdeiros, o que acaba impedindo financiamentos e dificultando a permanência das famílias no campo”, afirmou.

Sucessão rural e fortalecimento da agricultura familiar

De acordo com Lorenzoni, o encontro buscará apresentar alternativas para facilitar o crédito fundiário, permitindo que agricultores possam adquirir áreas rurais com condições diferenciadas de financiamento, juros subsidiados e prazos ampliados.

O vice-prefeito também ressaltou avanços recentes da agricultura familiar no município, citando a expansão das agroindústrias locais e novos investimentos no setor produtivo.

Entre os exemplos mencionados estão a implantação de agroindústrias familiares, ampliação da produção avícola e o início das obras de terraplanagem para um investimento da JBS em Palmeira das Missões.

Debate estadual

O superintendente estadual do Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA), Milton Bernardes, afirmou que o encontro servirá para avaliar o atual cenário do crédito fundiário no Rio Grande do Sul e discutir novas estratégias para o fortalecimento do programa.

Segundo ele, o governo federal possui atualmente cerca de R$ 1,3 bilhão disponíveis no Fundo de Terras em nível nacional.

Bernardes destacou ainda que Palmeira das Missões poderá se tornar referência nas discussões sobre acesso à terra e sucessão rural, reunindo agricultores, movimentos sociais, entidades representativas e órgãos públicos de diferentes regiões do Estado.

Mobilização regional

O encontro conta com apoio da Prefeitura de Palmeira das Missões, movimentos sociais, Emater/RS-Ascar, FETRAF e demais entidades ligadas à agricultura familiar.

A expectativa da organização é reunir produtores rurais, técnicos, gestores públicos e lideranças do setor para debater políticas públicas voltadas ao desenvolvimento rural e à permanência das famílias no campo.



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