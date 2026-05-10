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URGENTE: Homem é morto a facadas em Braga, na noite deste domingo

A vítima foi atingida na região do pescoço e não resistiu aos ferimentos

Por: Andre Eberhardt Fonte: Observador Regional
10/05/2026 às 21h27
URGENTE: Homem é morto a facadas em Braga, na noite deste domingo
(Foto: Arte- Sistema Província)

Por volta das 20h deste domingo (10), um homem foi morto a golpes de faca no Bairro Santo Antônio, no município de Braga.

De acordo com as primeiras informações, a vítima foi atingida na região do pescoço. Ela chegou a ser socorrida e encaminhada ao Hospital de Caridade de Campo Novo, porém já deu entrada na unidade sem sinais vitais.

As circunstâncias do crime ainda não foram esclarecidas. O caso deverá ser investigado pelas autoridades competentes.

Mais informações poderão ser divulgadas a qualquer momento.



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