URGENTE: Homem é morto a facadas em Braga, na noite deste domingo

Por volta das 20h deste domingo (10), um homem foi morto a golpes de faca no Bairro Santo Antônio, no município de Braga.
De acordo com as primeiras informações, a vítima foi atingida na região do pescoço. Ela chegou a ser socorrida e encaminhada ao Hospital de Caridade de Campo Novo, porém já deu entrada na unidade sem sinais vitais.
As circunstâncias do crime ainda não foram esclarecidas. O caso deverá ser investigado pelas autoridades competentes.
Mais informações poderão ser divulgadas a qualquer momento.
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