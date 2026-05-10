Região Celeiro já soma 321 casos de violência contra a mulher em 2026

Os dados divulgados pela Secretaria da Segurança Pública do Rio Grande do Sul na última sexta-feira (08) revelam um aumento nos casos de violência contra a mulher na Região Celeiro durante o primeiro quadrimestre de 2026, em comparação com o mesmo período de 2025 e 2024.

Entre janeiro e abril deste ano, foram registradas 321 ocorrências, enquanto no mesmo intervalo de 2025 o número havia sido de 269 casos.

Apesar do avanço nos números gerais, o levantamento mostra que houve redução expressiva de registros entre março e abril de 2025. Em março daquele ano foram contabilizados 93 casos, contra 59 em abril.

Ameaças lideram ocorrências

Nos quatro primeiros meses de 2026, o crime mais recorrente foi o de ameaça, com 160 registros. Em seguida aparecem:

118 casos de lesão corporal

12 casos de estupro

1 tentativa de feminicídio

Especialistas avaliam que o aumento das notificações de ameaça pode estar ligado à maior conscientização das vítimas e ao incentivo à denúncia. O registro precoce desses episódios é considerado essencial para impedir que a violência avance para agressões físicas mais graves.

Municípios acima da média regional

Sete municípios da Região Celeiro apresentaram índices acima da média regional no primeiro quadrimestre de 2026. A taxa média ficou em 4,67 casos por mil mulheres.

Em ordem decrescente, os maiores índices foram registrados em:

Bom Progresso Miraguaí Campo Novo Coronel Bicaco Braga Sede Nova Redentora

Já os menores índices foram observados em Vista Gaúcha e Inhacorá, com apenas uma ocorrência cada no período, ambas relacionadas a casos de agressão.

Três Passos lidera em números absolutos

Quando considerados os números absolutos, Três Passos aparece no topo do ranking regional, com 54 registros, sendo 34 deles por ameaça.

Na sequência está Tenente Portela, com 34 ocorrências, das quais 19 também se referem ao crime de ameaça.

Estupros preocupam autoridades

Outro dado que causa preocupação é o número de estupros registrados neste início de ano. Em todo o ano de 2025 foram 21 casos. Apenas nos quatro primeiros meses de 2026, já foram contabilizadas 12 ocorrências, ultrapassando mais da metade do total do ano anterior.

Metodologia adaptada à realidade regional

Devido à baixa densidade populacional da Região Celeiro, a Secretaria da Segurança Pública utiliza uma metodologia específica para medir os índices locais. Em vez da taxa tradicional por 100 mil habitantes, a análise considera o número de casos por mil mulheres, oferecendo um retrato mais fiel da realidade regional.

Denunciar salva vidas

O crescimento dos casos reforça a importância da denúncia e do apoio às vítimas. Combater a violência contra a mulher exige ação conjunta entre poder público, forças de segurança e sociedade, para que nenhuma vítima permaneça em silêncio.





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