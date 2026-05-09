URGENTE: Acidente envolvendo dois veículos é registrado em Tenente Portela neste momento
Corpo de Bombeiros e equipes do SAMU foram acionados para atender a ocorrência nas proximidades da Cachaçaria Vó Helena
Por: Andre EberhardtFonte: Jornal Província
09/05/2026 às 19h23Atualizada em 09/05/2026 às 20h03
Um acidente de trânsito envolvendo dois veículos foi registrado na noite deste sábado em Tenente Portela, nas proximidades da Cachaçaria Vó Helena.
Equipes do Corpo de Bombeiros de Tenente Portela, estão em deslocamento até local da ocorrência. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) também foi acionado para prestar suporte às vítimas e realizar os primeiros atendimentos.
Até o momento, não há confirmação oficial sobre o número de feridos, estado de saúde das possíveis vítimas ou as circunstâncias que ocasionaram o acidente.
O trânsito no trecho exige atenção dos motoristas que passam pelo local, devido à movimentação das equipes de resgate e atendimento. O trânsito está em meia pista.
Mais informações deverão ser apuradas pelas autoridades responsáveis e divulgadas ao longo das próximas horas.
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